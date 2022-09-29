❗Bu makalede ve ilgili videoda anlatılanlar KESİNLİKLE yatırım yavsiyesi değildir❗

Lütfen kendi araştırmanızı yapmadan hiçbir platforma yarım yapmayın 👍👍👍

Günümüzde herkes pasif gelir peşinde koşuyor. Özellikle kripto para dünyasında “pasif gelir” vadeden binlerce proje var ve bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Yatırımcı olmanın ilk kuralı “eldekini kaybetmemek” olduğu için herhangi bir şeye para bağlamadan önce çok ciddi araştırma yapmamız gerekiyor. Eğer ikna olmadığımız tek bir nokta bile varsa o yatırımdan vazgeçmek bence en garantili yöntemdir.

İş kripto para yatırımı yapmaya gelince çok daha ince eleyip, sık dokumakta fayda var. Ve en önemlisi yatırım oranını kaybedersek bizi üzmeyecek bir oran olarak belirlemek gerekiyor. Daha fazla kazanç hayalleri kurarak yapılan yatırımlarda, platformların dolandırıcı çıkması durumunda felaketler yaşandığını biliyoruz. O nedenle önerim hiçbir kripto para yatırımına tüm bütçenizle girmemeniz, batarsa sizi üzmeyecek rakamlarla yetinmenizdir.

Evet bu durumda işler iyi giderse az kazanırsınız ama kötü giderse de büyük kayıplardan korunmuş olursunuz.

Neden ​Wealth Mountaine?

​Wealth Mountaine benim bir süredir takip ettiğim ve açıkça söylemek gerekirse ilk başlarda ponzi olduğunu düşündüğüm bir platform. Web sitelerine yatırım yaptıkları platformları ekledikten sonraysa bu düşünceden vazgeçtiğim ve yatırım yapmaya karar verdiğim bir oluşum.

​Wealth Mountaineile ilgili görüşlerimi YouTube kanalımızdaki videoda anlattım.

Web sitemizde ise benim yaptığım yatırımın yüzdesel olarak getiisini veya (umarım olmaz ama) bir rug pull ile karşılaşırsak onun hikayesini günlük olarak sizlerle paylaşacağım.

Ama öncelikle sistemle ilgili en çok merak edilen sorulara kısaca cevap vermek istiyorum:

​WM ile İlgili En Çok Merak Edilen Konular

​ Wealth Mountain’i arkadaşlarıma tavsiye ettiğinde elde ettiğim gelirleri topladığımda, tüm yatırımlarımın gelirleri ve takvimim sıfırlanır mı? Yatırımlarım 1. güne, gelirim ise %1’e düşer mi? Hayır. Affliate gelirini çekmeniz veya yatırıma yönlendirmeniz durumunda takviminizde ve gelir oranınızda hiçbir değişiklik olmaz. Compound etmeniz (yatırıma yönlendirmeniz) durumunda sadece o tutar 1. günden başlar, diğerleri bundan etkilenmez. Kazançlarımı tekrar yatırıma yönlendirmek (compound) veya tamamen sistemden çekmek (collect – kâr almak) tüm yatırımlarımı en başa (20 gün boyunca %1) döndürür mü? Kâr alma sizi 1. güne döndürür. Kazançları yeniden yatırıma yönlendirmek de sizi 1. güne döndürür. Kazançların tekrar yatırıma yönlendirilmesi veya kâr alınması durumunda ödeyeceğim ekstra bir vergi (kesinti) var mı? Hayır yok. Bu işlemler için sistemde geçirdiğiniz süreye göre standart vergiler (kesintiler) uygulanır. Bu işlemlere özel bir vergi yoktur. İlk yatırdığım tutarı yani anaparamı geri almak istersem herhangi bir vergi veya ceza ödemem gerekir mi? Anaparanızı geri alırsanız sistemdeki kalış sürenize göre bir kesinti uygulanır. Kazançlarını da otomatik olarak cüzdanınıza aktrılır. Bunun yerine sadece kazançlarınızı (kârınızı) alırsanız herhangi bir vergi ödemezsiniz. Kazançları tekrar yatırıma yönlendirme (compound) ve kâr alma (collect) sizlemlerini açıklar mısınız? Kâr alma (collect) durumunda tüm kazançlarınız anında size ödenir ve tüm yatırımlarınız 1. güne döndürülür. Kazançları tekrar yatırıma yönlendirdiğinizde (compound) toplam kazançlarınız kadar yeni bir yatırım yapmış olursunuz. Mevcut tüm yatırımlarınız da otomatik olarak 1. güne döndürülür. Canım ne zaman isterse anaparamı geri çekebilir miyim? Evet çekebilirsiniz. Diğer protokollerin aksine, Wealth Mountain’de anaparanız asla kilitlenmez. Web sitesindeki hesap makinesi 100 günde bitiyor. Kazançlar 100. günde otomatik olarak duruyor mu? Hayır. Protokolün tüm süresi boyunca 51 günden sonra günlük kazancınız %5’e ulaşır ve her gün kazanırsınız. Anaparamı çektiğimde ne olur? Anaparanızı çektiğinizde anaparanız ve o ana kadarki tüm kazancınız size geri ödenir. Ancak sistemde kalış sürenize göre web sitesinde belirtilen sürelerde vergi ödersiniz. Sonradan Wealth Mountain ekibinin ücretleri, iade oranlarını veya ödemeleri değiştirme yetkis var mı? Hayır. Wealth Mountain’in akıllı sözleşmesi sonradan yapılacak hiçbir değişikliğe izin vermez. Bir değişiklik için topluluk oylaması gerekir ve yeni bir akıllı sözleşme devreye alınır. Eğer anaparamı çekersem diğer yatırımlarımı da çekmiş olur muyum? Diğer yatırımlarım da 1. güne, yani %1 kazanca geri döner mi? Hayır! Anaparayı çekmeniz diğer yatırımları etkilemez. Yeni bir yatırım yapmak istersem mevcut yatırımlarım da 1. güne, yani %1 kazanca geri döner mi? Hayır, yeni bir yatırım yapmak mevcut yatırımları etkilemez.stakeler üzerinde bir etkisi yoktur. Mevcut yatırımıma ekleme yapabilir miyim? Hayır mevcut yatırımıza ekleme yapamazsınız ancak eklemek istediğiniz tutarla yeni bir yatırım yapabilirsiniz.

​Wealth Mountaine Günlüğüm



19 Eylül 2022

Bir süredir takip ettiğim Wealth Mountaine’e bugün ilk yatırımı yaptım. Ben Binance Smart Chain’de işlem ücretleri fazla olduğu için Polygon ağını ve doğal olarak USDC’yi tercih ettim. Evet biliyorum son zamanlarda USDC eskisi kadar popüler değil ve Binance tarafında de-list edildi ama yine de ben USDC’yi tercih ettim. Wealth Mountaine’e kayıt olurken bir affiliate link kullandığım için yaptığım yatırımın %3‘ü kadar anında bonus kazandım ve o tutarı da hemen yatırıma yönlendirdim. (Yazının sonunda kullanmak isteyenler için kendi affiliate link’lerimi de paylaşıyorum. Ne bu yazı, ne de YouTube kanalımızdaki video için Wealth Mountaine ile bir anlaşma yapılmamıştır. Yani bu içerikler karşılığında ücret alınarak oluşturulmamıştır. O nedenle ancak sizler benim affiliate bağlantılarımı kullanırsanız benim bu sistemden ekstra para kazanma şansım olacaktır. Bu arada benim bağlantım üzerinden sisteme giriş yaparsanız siz de ben de sizin yatırdığınız anaparanın %3’ü kadar bonus kazanırız).

Bu günlükte sizinle kendi yatırımımın gidişatını paylaşacağım. Çünkü bu sistemde herkes kendi yatırım önceliklerine göre bir strateji belirleyebiliyor. Ben ilk etapta 68. günü hedeflyorum. Yaptığım hesaplar 68. güne kadar hiçbir şey yapmadan beklersem %300 civarında bir geri dönüş olacak. Yani 1 yatırıp 3 almış olacağım (Tabiii ki bu süreyi 3’ün 1’i esprisi yapılsın diye belirledim 🤣🤣🤣)

Benim 68. günüm 27 Kasım 2022 Pazar’a denk düşüyor. En geç 28 Kasım Pazartesi günü bu sayfası güncelleyerek sizinle kazanç/kayıp bilgisi paylaşırım. Tabii eğer daha önce sizlere aktarmam gereken bir şey olursa yine buralarda olurum. O nedenle eğer bu macerada neler yaşadığımı günü gününe öğrenmek isterseniz Twitter hesabımı takip etmenizi öneririm.

28 Eylül 2022

Yatırımımın 9. gününde gaza gelerek Wealth Mountaine ile ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Sanırım 29 Eylül günü de HWPCoin isimli YouTube kanalımızda videoyu yayınlarım.

​Wealth Mountaine Affiliate Link’lerim



Eğer Binance Smart Chain (BSC) ağını kullanacaksanız https://wealthmountain.app/binance?ref=0xa61b22be6d93b2ddc184861a0d780acf7d4abaa3 adresinden kayıt olarak %3 bonus kazanabilirsiniz.

Eğer Polygon ağını kullanacaksanız https://wealthmountain.app/polygon?ref=0xa61b22be6d93b2ddc184861a0d780acf7d4abaa3 adresinden kayıt olarak %3 bonus kazanabilirsiniz.

Eğer Avalanche ağını kullanacaksanız https://wealthmountain.app/avalanche?ref=0xa61b22be6d93b2ddc184861a0d780acf7d4abaa3 adresinden kayıt olarak %3 bonus kazanabilirsiniz.

Eğer Etherium ağını kullanacaksanız https://wealthmountain.app/ethereum?ref=0xa61B22BE6d93b2ddC184861A0d780ACF7d4Abaa3 adresinden kayıt olarak %3 bonus kazanabilirsiniz.

Eğer Fantom ağını kullanacaksanız https://wealthmountain.app/fantom?ref=0xa61b22be6d93b2ddc184861a0d780acf7d4abaa3 adresinden kayıt olarak %3 bonus kazanabilirsiniz.