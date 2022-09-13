Google, önleyici istihbarat hizmetleri ve BT altyapısındaki olaylara yanıtlar sağlayan, 18 yıllık deneyime ve 22 ülkeye yayılmış profesyonellere sahip, ABD’nin Virginia merkezli bir siber güvenlik şirketi olan Mandiant‘ın satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian’a göre, iki portföyün birleşimi “şirketlerin güvenlik yaşam döngüsünün tüm aşamalarında küresel olarak korunmasına yardımcı olmak için bir dizi güvenlik operasyonu sunmamızı sağlayacak”.

Markalaştırılacak olan Mandiant birleşmesinin odak noktası, önde gelen iki siber güvenlik devinin veri işlemede artışa, yapay zeka ve makine öğrenimi ile analitik için yeni yaklaşımlara hazırlanmalarını sağlamaktır. “Tüm tehdit sınıflarını ortadan kaldırmak için” birlikte çalışan iki şirket, kuruluşların siber güvenliği yeniden keşfetmesine yardımcı olmayı umuyor.

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Google Cloud, şirket hesaplarını potansiyel hedefli çevrimiçi saldırılardan korumayı amaçlayan Risk Koruma Programını geçen yılın Mart ayında duyurduğundan beri, güvenliğin odak noktası ortak hedef modeli olmuştur.

Bu, “olası güvenlik sorunlarını bir olay haline gelmeden önce doğrulamak” için doğrudan kuruluşlarla çalışmak anlamına gelir. Bu anlamda tehditleri tespit etmek, araştırmak ve bunlara yanıt vermek yeterli değildir. Saldırganların kuruluşları nasıl gördüğünü anlamak ve siber güvenlik kontrollerinin yeterince etkili olup olmadığını değerlendirmek de önemlidir.

Mandiant CEO’su Kevin Mandia blogunda, Google Cloud ve Mandiant’ın bilgi ve becerilerini birleştirerek, ekipleri dünyadaki uzman eksikliğiyle başa çıkmak için ölçeklendirecek bir “güvenlik beyni” olarak hareket edecek bir operasyon platformu sağlayacağını belirtti.