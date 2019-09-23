Batarya kapasitesi için umut verici gelişme!

Batarya kapasitesi, taşınabilen elektronik cihazların en temel ihtiyaçlarından biri olsa da günümüzde henüz tam anlamı ile çözülebilmiş bir konu değil. Bu bağlamda yıllardır üzerinde çalışılan batarya ile şarj ikilisi, bilim insanlarının da odağı halinde.

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Purdue Üniversitesi araştırma ekibi, bataryaların şarj hızı ve kullanım ömrü ile ilgili çalışmalar yapıyor. Araştırma ekibi, yaptıkları yeni bir araştırmada akıllı telefonların bataryaları konusunda devrimsel yeni bir metot ortaya çıkardı. Buna göre, nanochain kullanarak telefonların şarj kapasitesini arttırmak mümkün olabilir.

Günümüzde akıllı telefonların birçoğunda lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Bataryanın şarj kapasitesi ise, depolayabileceği lityum iyonlarının sayısına bağlı oluyor. İyonları tutması için bataryalarda, hafif ve pratik bir malzeme olan grafit kullanılıyor. Ancak bu maddenin fazla iyon tutamıyor oluşu ve akıllı telefonların giderek gelişmesi, uzmanları batarya teknolojileri hakkında yeni arayışlara yönlendiriyor.

Purdue Üniversitesi araştırma ekibi üyesi Kayla Wiles bu konuda açıklamalarda bulundu. Antimon adı verilen ve sembolü Sb olan elementi kullandıklarını belirten araştırmacı, nanochain adında bir teknoloji geliştirdiklerini ifade etti. Atom numarası 51 olan Antimon elementi elektrot tasarımı için uygun hale getirilebiliyor.

Antimon ismindeki bir element, Lityum İyon ve Grafit pillerden çok daha iyi performans gösteriyor. Aynı kapasiteye sahip nanochain pillerin 30 dakikada doldurulabildiğini ve 100 sarj/deşarj döngüsünde de pil sağlığının diğerlerine göre daha az hasar gördüğünü açıklayan araştırmacılar bu konuda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Geçmişte batarya kapasitesini arttırmak için benzer malzemeler kullanıldı ancak bu malzemeler üç kata kadar genişleyebildiğinden dolayı patlayabilecekleri için tehlikeli olarak kabul edildi. Şimdilik bu malzemelerin ne zaman telefonlarımızda kullanılacağı bilinmese de yakında batarya performansları konusunda ciddi gelişmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.