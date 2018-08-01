Google Saat uygulamasına sürpriz yenilik!

Bugün hemen hemen pek çok kişi yoğun iş hayatından dolayı uyanmakta sıkıntılar çekebiliyor. Tabi bunun en pratik yolu da alarm kurmak ki, Google Saat uygulaması bunu çok basit bir şekilde sizlere yapma imkanı sunuyor. Ancak sizi sabaha güzel başlatmak yerine o alarm sesleri ile sabaha kötü uyandıran duruma karşı ise kullanıcılar, müzik dosyalarını indirip bunları uygulama aracılığı ile alarm sesi yapmaya çalışıyordu.

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Google Saat uygulaması için yeni güncelleme

Google Saat uygulaması yakında gelecek güncelleme ile bizler için bu durumu çözüyor ve Spotify kullanıcıları için klasik alarm seslerinden kurtulup favori şarkılarını alarm sesi olarak ayarlamasına olanak sunuyor. Bu yeni özellik için haliyle Spotify kullanmanız gerek, ancak iyi haber ise hem ücretli hem de ücretsiz sürüm için ayırt etmeksizin çalışabilmesi. Hatta alarmı kapattıktan sonra dahi çalan müziği dilerseniz dinlemeye devam edebiliyor olacaksınız.

Google, bu yeni özelliğin bu hafta içerisinde küresel bir güncelleme ile yayınlanacağını belirtmiş. Android 5.0 üzeri sürüm kullanan tüm cihazlar için geçerli olacak bu güncellemeyi kullanabilmek için Google Saat ve Spotify uygulamanızın en son sürüme güncellenmiş olması gerektiğini de hatırlatalım.

Siz bu klasik alarm seslerinden kurtulup, güne daha pozitif başlamanıza yardımcı olabilecek bu güncelleme ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Sizce müzikler insanları kalkmaya teşvik etmekten ziyade uykusunu da pekiştirebilir mi?