Google, Rusya’da Android’e Diğer Arama Motorlarına da Açacak

Google tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Rusya’nın monopol karşıtı kanunlarına uymak amacıyla Android’de bazı değişiklikler geliyor.

Google, Rusya’da 7.8 milyon dolar tazminat cezası ödeyecek. Daha sonra ise Android telefon üreticilerinin varsayılayan arama motorunu Google olarak belirlemesi zorunluluğunu kaldıracak. Şirketin uygulamalarının telefonda yer alması zorunlu tutulmayacak ve diğer şirketlerin uygulamalarının yüklü olarak gelip gelmeyeceğine karışamayacak.

Android açık kaynaklı bir platform olabilir ancak Play Store gibi işletim sisteminin bazı bölümleri değil. Bu da teknoloji devinin herhangi bir telefon üreticisini kısıtlamasını sağlıyor. Rusya Tekel Karşıtı Federal Servisi daha önce şirketin marketteki dominant pozisyonunu kötüye kullandığını açıklamış ve son iki senedir çeşitli soruşturmalar yürüterek davalar açmıştı.

Davada Yandex’in şikayetleri de yer almıştı. Rusya’nın arama motoru sitesi bu davanın en karlılarından birisi oldu. Yandex artık Android telefon üreticileri ile kendi arama motorunu varsayılan olan üretmeleri için anlaşmaya varabilecek.