Google Recorder uygulamasına Drive senkronizasyonu geliyor

Google’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü ses kayıt uygulaması Recorder, otomatik Google Drive senkronizasyonu özelliği almaya hazırlanıyor. Uygulamaya 2.0 sürümüyle eklenecek Google Drive’a otomatik yedekleme özelliği, ilk olarak Google Pixel 4a 5G ve Google Pixel 5’le sunulacak.

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Yeni tanıtılan Google Pixel 4a 5G ve Pixel 5, Google’ın geçen yıl Pixel 4’le piyasaya sürdüğü ses kayıt aracı olan Recorder’ın yenilenmiş bir sürümüne sahip olan ilk telefonlar olacak.

Google Recorder ile Google Drive senkronizasyonu böyle olacak

Google Recorder 2.0 aynı zamanda birbirinden kullanışlı ve eğlenceli özellikler de getiriyor:

Kaydırma çubuğunun yanındaki konuşma metnindeki önemli anahtar kelimeleri vurgulayan Akıllı Kaydırma özelliği

Konuşma metnini değiştirerek ses kaydınızı düzenleyebilmenizi sağlayan Ses Düzenleme özelliği

Ses kayıtlarınızı kullanarak çeşitli video klipleri oluşturabilmenizi mümkün kılan Video Klip özelliği

Google Recorder ile kaydettiğiniz konuşma metni veya ses dosyalarınızı normalde Google Drive’a yedeklemek isterseniz, evvela dosyalarınızı yerel olarak dışa aktarmanız ve Drive’a manuel olarak yüklemeniz gerekiyordu. Yeni sürüm ile kullanıcıların kayıtlarını otomatik olarak Google Drive’a yedeklemesini sağlayacak Google Hesabı entegrasyonu sayesinde bu dert ortadan kalkacak.

Google Hesabı entegrasyonu hayata geçtiğinde, Google Recorder kayıtlarınızı otomatik olarak yedekleyebilecek ve isterseniz yedeklenen dosyalarınızı daha sonraki bir zamanda geri yükleyebileceksiniz. Elbette ki kayıtlar Google Drive hesabınızda tutulacağı için, doğal olarak Drive depolama alanınızdan da dosyanın boyutu kadar alan düşecek.

Google Fotoğraflar’a benzer şekilde, Google Recorder uygulamasında kayıtları yalnızca bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda yedekleyebilme seçeneği de olacak. Ayrıca cihazınızın yerel dosyalarındaki kayıtları kaybettiğinizde, bunları Google Drive yedeklemelerinden geri yüklemek de mümkün olacak.

Önceden Recorder’daki verilerinizi bir şekilde kaybettiyseniz bunları geri yüklemenin yolu yoktu. En azından kendiniz önceden yedek almadığınız müddetçe silinen dosyalar kalıcı olarak elinizden kaybolup gidiyordu. Google Drive senkronizasyonu bu sorunu da önemli ölçüde çözecek.