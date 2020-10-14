Google, Journalist Studio projesini tanıttı: AI destekli gazetecilik!
Google, gazetecilik girişimlerini desteklemek amacıyla yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımın yeni bir parçası olan AI destekli Journalist Studio projesini tanıttı. Google tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerini kullanan bu araç paketi, dezenformasyonla mücadeleye ve yayıncıların para kazanmasına yardımcı olacak.
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İlk olarak 2018′de Google Haber Girişimi’ni başlattığından beri şirket, hem yayıncılara yeni bir ekmek kapısı oluşturmak hem de gazetecilikteki dezenformasyonlarla mücadele etmek maksadıyla 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Google, bugün AI temelli Journalist Studio’yu resmi olarak duyurdu.
Google, yapay zeka destekli gazetecilik araçlarını tanıttı: Journalist Studio
Gazetecilerin ve medya kuruluşlarının hizmetine ücretsiz olarak sunulacak Journalist Studio, aslında bir araç paketi. Bu paket içerisinde gazeteciliğe özgü birbirinden kolay ve yapay zeka destekli ek araçlar bulunuyor. Şirket, yeni araçların araştırmacı gazeteciliğe ve çok sayıda belge ve verinin elenmesini gerektiren diğer yanlarına yardımcı olacağını söylüyor.
Veri analizini önemli ölçüden kolaylaştıran yardımcı araç: Pinpoint
Journalist Studio bünyesindeki ilk araç Pinpoint. Pinpoint’in temel amacı en çok konuşulan kişileri, kuruluşları ve yerleri hızlıca otomatik olarak belirleyip düzenleyerek muhabirleri yüz binlerce belgeyi inceleme derdinden kurtarmak. Araç muhabirlerin sürekli olarak “Ctrl+F” tuşlarına basmalarını istemek yerine, taranan PDF’ler, resimler, el yazısıyla yazılmış notlar, e-postalar ve ses dosyaları arasında arama yapmak için Google Arama ve Bilgi Grafiği’nin yanı sıra optik karakter tanıma ve konuşmadan yazıya dönüştürme teknolojilerini kullanmasına yardımcı oluyor.
Journalist Studio, bu işlemleri yapabilmek için Google’ın AI alt yapısından faydalanıyor. Aslına bakacak olursanız bu gelişme yapay zekada dönüm noktası denebilecek türden büyük bir gelişme olmayabilir; fakat yüzlerce veya binlerce belgeyi analiz edecek araçlara sahip olmak, personel yetersizliği olan haber odaları için güçlü bir destek sağlayacaktır. Ayrıca Pinpoint, ses transkriptlerinden veya el yazısı notlarından belirli isimleri ayıklayabildiği için, muhabirlerin çalıştığı dosyalarda gözden kaçırabileceği ayrıntıları bulmasına da yardımcı olabilir.
Google, Pinpoint’i uzun süredir Washington Post’ta ve diğer yerlerde araştırmacı gazetecilerle test ediyordu. Şimdiyse tüm muhabirlerin kaydolmasına ve aracı kullanmasına izin veriyor.
Ortak Bilgi Projesi ile veri tablosu oluşturmak kolaylaşıyor
Google’ın Journalist Studio ile tanıttığı ikinci araç, gazetecilerin yerel topluluklarındaki önemli konular hakkındaki verileri keşfetmeleri, görselleştirmeleri ve paylaşmalarını mümkün kılan Ortak Bilgi Projesi. Şu an için beta ön izlemesi açılan bu proje sayesinde muhabirler dakikalar içinde binlerce veri noktasından kendi interaktif grafiklerini oluşturabiliyor ve sosyal medyada paylaşabiliyor.
Journalist Studio şimdilik sadece iki dahili araçla sunuluyor. Ancak anlaşılan Google, yatırımlarına devam ettiği müddetçe önümüzdeki zamanlarda yine yapay zeka destekli yepyeni araçlarla projeyi genişletecek.
YouTube koronavirüs aşılarıyla ilgili yanıltıcı videoları kaldıracak
YouTube, çarşamba günü yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları hakkında yanlış bilgiler içeren videoları kaldıracağını söyledi. Ayrıca bu politikasını pandemi hakkındaki komplo teorileri için de uygulayacağını ilave etti.
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Google, YouTube’un COVID-19 Hakkında Yanlış Tıbbi Bilgilendirme Politikası’nı yepyeni kurallarla genişletiyor. Bundan böyle koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün ya da yerel sağlık uzmanlarının paylaştığı bilgilerle çelişen videolar, YouTube platformunda kendine yer edinemeyecek.
YouTube, koronavirüs ile alakalı komplo teorilerini kaldıracak
YouTube, COVID-19 aşısının insanları öldüreceği, kısırlığa neden olacağı veya aşı alanlara mikroçipler yerleştirileceği iddialarını içeren videoların önünü kesmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Google, YouTube’da şu tarz videoların yayınlanmaması gerektiğini de önemle vurguluyor:
- COVID-19’un var olmadığı veya insanların bu hastalık nedeniyle ölmediği iddiaları
- Doktora danışmak veya hastaneye gitmek gibi tıbbi tedaviler yerine evde kullanılan yöntemlerle yapılan tedaviyi teşvik eden içerikler
- Tıbbi tedavi yerine dua etmeyi veya dini ritüeller gerçekleştirmeyi teşvik eden içerikler
- Kişileri tıbbi uzmanlara danışmaktan veya tıbbi yardım almaktan vazgeçirecek diğer içerikler
Google’ın koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yanıltıcı YouTube videolarını kaldırması sürpriz bir gelişme değil. Yeni tip koronavirüsün patlak vermesiyle beraber anlarca aşı haberleri ve komplo teorileri ortaya çıkmıştı ve hala da çıkmaya devam ediyor. Üstelik bunlar sadece YouTube’da değil, aynı zamanda sosyal medyanın tüm organlarında da kendine yer ediniyor.
YouTube’un yanı sıra Facebook da bu hafta yaptığı duyuruda koronavirüs aşısına karşıt reklamları platformdan yasaklayacağını söyledi.
Google Takvim web sürümüne Google Haritalar entegre edildi
Google Görevler entegrasyonunun geçtiğimiz aylarda Google’ın Takvim hizmetine sunulmasının ardından, bugün Takvim’in web sürümüne Google Haritalar desteği eklendi.
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Google Workspace bünyesinde yer alan uygulamalardaki yan panel sayesinde kullanıcılar Takvim, Keep, Görevler ve Voice gibi hizmetlere hızlı erişim sağlayabiliyor. Bugünden itibaren Google, Takvim’in web sürümüne Google Haritalar entegrasyonu kazandırarak yepyeni bir kolaylık sağlamaya başladı.
Google Takvim web sürümünde Haritalar böyle görünüyor
Google Takvim hizmetinin web sürümü olan calendar.google.com adresinden erişebileceğiniz Google Haritalar eklentisi, sağ paneldeki Keep ve Görevler simgelerinin hemen altında yer alıyor. Haritalar simgesine dokunulduğunda küçük bir arama motoru ve harita görünümüne ek olarak “Son Aramalar” ve “Kaydedilenler” sekmesi çıkıyor. İlk sekmede Google hesabınızla oturum açtığınız diğer cihazlarınızdan gelen arama geçmişine yer veriliyorken, ikincisi sekmede ise kaydettiğiniz koleksiyonlar / listeler bulunuyor.
Ek olarak Google Takvim uygulamasına eklenen Google Haritalar eklentisinde arama butonunda üç kategori yer alıyor: Market, Paket servisi ve Otel. Anlaşıldığı üzere Google, eklentideki arama işlevini Haritalar’ın ana sürümü ile birebir aynı yaparak kullanıcı deneyiminden ödün vermek istemiyor.
Takvim’deki Google Haritalar eklentisi küçük bir alan kaplamasına karşın, tam özellikler sunması yönüyle kullanıcıları gerçek anlamda memnun edeceğe benziyor. Kullanıcılar, bir yandan diğer işleriyle uğraşırken bir yandan da ihtiyaç duydukları her şeyi bu kompakt eklenti sayesinde halledebilecek.
YouTube Müzik TV uygulaması için 2 önemli yenilik geldi
Google, YouTube Müzik servisini akıllı TV uygulamasıyla kullananları memnun edecek önemli güncellemeler yaptı. Güncellemeler, YouTube Müzik’in olmazsa olmaz özelliklerini televizyonlara getiriyor.
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YouTube Müzik, TV uygulamasında yepyeni özellikler sunuyor
Pazartesi günü YouTube, Android TV OS çalıştıran TV’ler ve Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere YouTube Müzik TV uygulaması için bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Bir blog gönderisinde şirket, tüm akıllı TV’ler için YouTube Müzik kullanıcılarının artık mevcut kitaplıklarında kayıtlı oynatma listelerine ve beğendikleri şarkılara erişebileceklerini söyledi.
İlgili seçenekler, YouTube TV uygulaması içindeki YouTube Müzik sekmesinde kendine yer edinecek. Güncelleme ayrıca albümleri ve çalma listesi kapaklarını gösteren yeni görseller de içeriyor.
“YouTube Müzik’e daha da fazla özellik getirmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda, YouTube Müzik Premium kullanıcıları uygulamadan çıktıktan sonra arka planda müzik çalma desteğine de kavuşacak.”
Eklenen yeni özelikler şu şekilde:
- Müzik kitaplığınızın keyfini çıkarın: Kitaplığınızdaki kayıtlı oynatma listelerinize ve beğendiğiniz şarkılara, doğrudan TV için YouTube uygulamanızdaki YouTube Müzik sekmesinden kolayca erişin.
- Sevdiğiniz müziği bulun: Sevdiğiniz müziği bulmanızı kolaylaştıran albüm ve çalma listesi resimlerini en iyi haliyle sergilemek için görseller güncellendi.
Ayrıca Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere Android TV OS çalıştıran TV’ler için de şu özellikler eklendi:
- Yüklemelerinize erişin: Bilgisayarınızdan YouTube Müzik kitaplığınıza şarkı yükleyin ve onlara büyük ekranda erişin.
- Dinleyin ve TV’lerden bakın: Yeni bir oynatma arayüzü artık şarkı ve sanatçı adı gibi bilgiler ve müzik çalarken bir ilerleme çubuğu içeriyor.
- Ana ekranınızda melodileri keşfedin: Android TV ana ekranına sahip cihazlarda, eski klasiklerden yeni hitlere kadar bir sonraki şarkınızı bulmanıza yardımcı olacak yepyeni bir YouTube Music satırı göreceksiniz.
YouTube Müzik yakında tamamıyla Google Müziğin yerini alacağı için TV’lerde çok daha fazla değişiklik bekleniyor. Şimdilik kullanıcıların olmazsa olmazı denebilecek özellikler kullanıma sunulsa da, ileriki dönemlerde yepyeni değişiklikler TV kullanıcılarını bekliyor olacak.