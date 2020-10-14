Google, Journalist Studio projesini tanıttı: AI destekli gazetecilik!

Google, gazetecilik girişimlerini desteklemek amacıyla yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımın yeni bir parçası olan AI destekli Journalist Studio projesini tanıttı. Google tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerini kullanan bu araç paketi, dezenformasyonla mücadeleye ve yayıncıların para kazanmasına yardımcı olacak.

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İlk olarak 2018′de Google Haber Girişimi’ni başlattığından beri şirket, hem yayıncılara yeni bir ekmek kapısı oluşturmak hem de gazetecilikteki dezenformasyonlarla mücadele etmek maksadıyla 300 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Google, bugün AI temelli Journalist Studio’yu resmi olarak duyurdu.

Google, yapay zeka destekli gazetecilik araçlarını tanıttı: Journalist Studio

Gazetecilerin ve medya kuruluşlarının hizmetine ücretsiz olarak sunulacak Journalist Studio, aslında bir araç paketi. Bu paket içerisinde gazeteciliğe özgü birbirinden kolay ve yapay zeka destekli ek araçlar bulunuyor. Şirket, yeni araçların araştırmacı gazeteciliğe ve çok sayıda belge ve verinin elenmesini gerektiren diğer yanlarına yardımcı olacağını söylüyor.

Veri analizini önemli ölçüden kolaylaştıran yardımcı araç: Pinpoint

Journalist Studio bünyesindeki ilk araç Pinpoint. Pinpoint’in temel amacı en çok konuşulan kişileri, kuruluşları ve yerleri hızlıca otomatik olarak belirleyip düzenleyerek muhabirleri yüz binlerce belgeyi inceleme derdinden kurtarmak. Araç muhabirlerin sürekli olarak “Ctrl+F” tuşlarına basmalarını istemek yerine, taranan PDF’ler, resimler, el yazısıyla yazılmış notlar, e-postalar ve ses dosyaları arasında arama yapmak için Google Arama ve Bilgi Grafiği’nin yanı sıra optik karakter tanıma ve konuşmadan yazıya dönüştürme teknolojilerini kullanmasına yardımcı oluyor.

Journalist Studio, bu işlemleri yapabilmek için Google’ın AI alt yapısından faydalanıyor. Aslına bakacak olursanız bu gelişme yapay zekada dönüm noktası denebilecek türden büyük bir gelişme olmayabilir; fakat yüzlerce veya binlerce belgeyi analiz edecek araçlara sahip olmak, personel yetersizliği olan haber odaları için güçlü bir destek sağlayacaktır. Ayrıca Pinpoint, ses transkriptlerinden veya el yazısı notlarından belirli isimleri ayıklayabildiği için, muhabirlerin çalıştığı dosyalarda gözden kaçırabileceği ayrıntıları bulmasına da yardımcı olabilir.

Google, Pinpoint’i uzun süredir Washington Post’ta ve diğer yerlerde araştırmacı gazetecilerle test ediyordu. Şimdiyse tüm muhabirlerin kaydolmasına ve aracı kullanmasına izin veriyor.

Ortak Bilgi Projesi ile veri tablosu oluşturmak kolaylaşıyor

Google’ın Journalist Studio ile tanıttığı ikinci araç, gazetecilerin yerel topluluklarındaki önemli konular hakkındaki verileri keşfetmeleri, görselleştirmeleri ve paylaşmalarını mümkün kılan Ortak Bilgi Projesi. Şu an için beta ön izlemesi açılan bu proje sayesinde muhabirler dakikalar içinde binlerce veri noktasından kendi interaktif grafiklerini oluşturabiliyor ve sosyal medyada paylaşabiliyor.

Journalist Studio şimdilik sadece iki dahili araçla sunuluyor. Ancak anlaşılan Google, yatırımlarına devam ettiği müddetçe önümüzdeki zamanlarda yine yapay zeka destekli yepyeni araçlarla projeyi genişletecek.