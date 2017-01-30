Google, Problem Yaşayan Mülteciler İçin 4 Milyon Dolar Ayırdı

Amerikan Başkanı Donald Trump müslüman mültecileri ülkeden 90 günlüğüne yasaklayan kanunu imzaladıktan sonra Google harekete geçti.

Google 2 milyon dolarlık bir bağışı dört organizasyon arasında paylaştırdı. Şirket çalışanları da yaptıkları bağışlarla 2 milyon dolar topladı ve bağış da bu organizasyonlara gitti. Amerikan Sivil Haklar Birliği, Mülteci Kaynak Merkez, Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteci Koruma Organizasyonu bu para alan kuruluşlar.

Bu bağış Google’ın bugüne kadar yaptığı en büyük bağış olarak kayıtlara geçti. Bağış şirketin CEO’su Sundar Pichai tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta Trump’ın kanunu imzalamasından sonra Sundar Pichai şirket içerisinde bir yazı yayınlamış ve bu kanunun çalışma arkadaşlarını zor durumda bıraktığını belirtmişti.

Pichai, Trump’ın kanununun en az 187 şirket çalışanını etkilediğini ve şirket olarak her zaman çalışma arkadaşlarının yanında olduğunu belirtti. Şirketin kurucularından birisi olan Sergey Brin’de geçtiğimiz günlerde San Francisco Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen protestoya bizzat katılmıştı. Şirketin böyle bir tavır alması gayet doğal. Brin’in ailesi 1979 yılında Sovyetler Birliği’nden kaçarak Amerika’ya yerleşti. Pichai’nin kendisi de bir Hindistan göçmeni.