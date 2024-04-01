Google, 2 Nisan itibarıyla Google Podcasts uygulamasının resmen kapatılacağını duyurdu. Bu karar, başlangıçta Eylül 2023’te duyurulan ve Google’ın tarihinde durdurulan bir diğer proje olarak kayda geçiyor. Google Podcasts, dünya çapında 500 milyondan fazla indirilerek popülerlik kazanmıştı.

Podcasts uygulamasının kapanmasıyla birlikte Google, kullanıcıları podcast deneyimlerini YouTube Music’e taşımaya teşvik ediyor. Bu adımın, Google’a göre dinleyiciler ve içerik oluşturucular için daha iyi bir genel hedef oluşturacağı düşünülüyor. YouTube merkezli özellikler, topluluk, keşif ve ses ile video içeriği arasında sorunsuz geçiş imkanı sunmayı vadederken, Google Podcasts kullanıcılarına da aboneliklerini kaybetmeden geçişi yapma olanağı sağlanacak.

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Podcasts kullanıcıları, aboneliklerini YouTube Music’e aktarmak için belirli adımları takip edebilecekler. Google, bu geçiş sürecini kolaylaştırmak için detaylı talimatlar sunuyor. Kullanıcıların yapması gerekenler arasında öncelikle Google Podcasts uygulamasından aboneliklerini dışa aktarmak ve ardından bu abonelikleri YouTube Music’e aktarmak yer alıyor.

Ancak, bu geçişin birkaç dakika sürebileceği ve tüm podcast’lerin YouTube Music’te mevcut olmayabileceği unutulmamalıdır. Bu durumda, kullanıcıların yeniden abone olmak için gösterinin RSS besleme bağlantısını kullanmaları gerekebilir. Geçiş sürecini tamamlamak için kullanıcılara Temmuz 2024’e kadar zaman tanınacak.

Podcasts’in kapatılması, podcast yayıncıları ve sadık dinleyicileri için önemli bir değişikliği işaret ediyor. Ancak, Google’ın bu kararı almasının ardındaki nedenler ve bu değişikliğin podcast dünyası üzerindeki etkileri ilerleyen zamanlarda daha netleşecek.