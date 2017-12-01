Google Play Store, 2017’nin En İyi Uygulama ve Oyunlarını Duyurdu!

Google Play Store, her sene olduğu gibi 2017 yılının en iyi uygulamaları ve oyunlarını duyurdu.

Google Play Store, varolduğu neredeyse her sene sunduğu gibi 2017 yılında Aralık ayına girmeden bu yılın da en iyi oyun ve uygulamalarını duyurdu. Farklı kategorilerde hazırlanan liste ise şu şekilde;