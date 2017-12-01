Google Play Store, 2017’nin En İyi Uygulama ve Oyunlarını Duyurdu!

Google Play Store, her sene olduğu gibi 2017 yılının en iyi uygulamaları ve oyunlarını duyurdu.
Google Play Store, varolduğu neredeyse her sene sunduğu gibi 2017 yılında Aralık ayına girmeden bu yılın da en iyi oyun ve uygulamalarını duyurdu. Farklı kategorilerde hazırlanan liste ise şu şekilde;
- 2017’nin En İyi Uygulaması: PicsArt
- 2017’nin En Eğlenceli Uygulamaları: InColor, Puhu TV, Adobe Photoshop Sketch, Simply Piano, PicsArt
- 2017’nin En Sosyal Uygulamaları: Tandem, Kudos, Slack, Strava, Telegram
- 2017’nin En İyi Günlük Yardımcı Uygulamaları: Meditasyon, 30 Günde Kilo Ver, Bundle, Adım Sayar, Notebook
- 2017’nin En Yenilikçi Uygulamaları: Pinterest, Scode, Snapchat, FaceApp, Timbre
- 2017’nin En İyi Gizli Hazine Uygulamaları: Socratic, 112 Acil Yardım Butonu, Google Ödüllü Anketler, Notin, Gyroscope Test
- 2017’nin Çocuklar İnin En İyi Uygulamaları: TRT Çocuk Mobil, Çocuklar Dİl Öğreniyor, Thomas & Friends, Sago Mini Kasaba, Pinkfong Shapes & Colors
- 2017’nin En Popüler Uygulamaları: Faladdin, Photo Editor, Messenger Lite, Google Ödüllü Anketler, Selfie Camera
- 2017’nin En İyi Oyunu: CATS: Crash Arena Turbo Stars
- 2017’nin En Rekabetçi Oyunları: Clash Royale, Battle Bay, Arena of Valor, FIFA Futbol, SUP
- 2017’nin En Sosyal Oyunları: Pictionary, Minecraft, Bit Heroes, Osmanlı Savaşları, Angry Birds Evolution
- 2017’nin En İyi Indie Oyunları: Flipping Legend, Spaceplan, Cat Quest, Old Man’s Journey, Calculator
- 2017’nin En Yenilikçi Oyunları: After the End: Forsaken Destiny, Build a Bridge, Last Day on Earth: Survival, I Love Hue, Battlejack
- 2017’nin En Eğlenceli Oyunları: Cooking Craze, Benim Konuşan Hank’im, Bubble Witch 3 Saga, Homescapes, One Upon a Tower
- 2017’nin Çocuklar İçin En İyi Oyunları: Toca Life: Hospital, Çilek Kız Tatil Saçı, Minik İtfaiye İstasyonu, Rhythm and Bears, Moana: Ada Hayatı
- 2017’nin En Popüler Oyunları: Arena of Valor, A Word Kelime Oyunu, Benim Konuşan Hank’im, TRT Köstebekgiller, PES 2018
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