Google Play Müzik servisi için veda zamanı geldi!

Çevrimiçi müzik kütüphanesi Google Play Müzik; Spotify ve Apple Music gibi rakiplerine karşı istenilen performansı sergilemekten uzak kalmıştı. YouTube Music platformunun açılması ile iyice geri plana atılan servis, Google’ın son yeniliği ile kapanma aşamasına geldi!

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Google Play Müzik, çok yakında YouTube Music’e entegre edilecek!

Google, YouTube Music için yayınladığı son güncelleme ile kullanıcılara önemli bir desteği sunmaya başladı. Yeni özellik ile Play Müzik aboneliği bulunan kullanıcılar, uygulamadaki verilerinin önemli bir kısmını YouTube Music hesabına aktarabilecek. Taşınabilen veriler; satın alınan ve çevrimdışı dinleme için yüklenen şarkılar, albümler, çalma listeleri ve istasyonları içeriyor. Ayrıca beğenilen ve beğenilmeyen şarkılara göre öneri sunmak için dinleme geçmişi de YouTube Music profiline aktarılabilecek.

Çeşitli kaynaklara göre bir platformdan diğerine aktarım desteğinin sunulması, daha eski olan Google Play Müzik servisinin yıl içinde kapatılacağını gösteriyor. Kullanıcıların mevcut Play Müzik aboneliklerinin aktarım sonrasında eşdeğer bir YouTube Music Premium aboneliğine dönüştürülmesi de bu tahmini doğruluyor. Herhangi bir ücretli Play Müzik abonelik planı bulunmayan kullanıcılar ise otomatik olarak YouTube Music’in reklamlı sürümüne geçirilecek. Yani iki platform arasında tam bir geçiş söz konusu olacak.

Eğer bir YouTube Music üyeliğiniz bulunuyorsa, uygulama içerisinden aktarma işlemine kademeli olarak başlandı. Ayrıca buradaki internet sitesi üzerinden de geçiş işlemi başlatılabiliyor. Son olarak YouTube’un geçişe hazır olan kullanıcıları mail yoluyla bilgilendireceğini belirtelim.