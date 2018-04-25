Google Play Music yerini YouTube Remix’e bırakıyor

Google’ın Android cihazlardan müzik dinlemeniz için hazırladığı uygulaması Google Play Music 2018’den sonra ortadan kalkıyor. Uygulama komple kaldırılacağı için bütün Android cihazlardan otomatik olarak kalkacak. Teknoloji devi bunun yerine ise YouTube Remix uygulamasını devreye sokacak. Geçtiğimiz sene kullanıclara sunulan Remix uygulaması aralık ayından beri Spotify benzeri paralı sisteme dayanıyor. Lakin Spotify’dan farklı olarak Remix sizlere video içeriği de sunmaya devam edecek.

Google Play Music daha önceden kalakacaktı

2018’de resmi olarak yayımlanması beklenen YouTube Remix’in hala tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil. Gecikmenin sebebini ise YouTube küresel müzik departmanı başkanı Lyor Cohen “Gurur duyacağınız yeni bir ürünü sunmak için inanılmaz yatırım yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Öte yandan Cohen Remix’in hem YouTube’un hem de Google Play Music’in en iyi yanlarını alacağını ve çok geniş bir katalog sunacağını belirtti.

YouTube ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklama ise aşağıdaki gibi:

“Müzik Google için çok önemli bir unsur. Dolayısı ile hem tüketicilerin hem de sanatçıların ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmamız kritik öneme sahip. Yapılacak değişiklikle şu anda Google Play Music kullanan kullanıcılar için bir fark olmayacak.”