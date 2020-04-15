Google Play “Çocuk” sekmesi ile öğretmen onaylı uygulamalar geliyor

Google Play Store uygulama mağazasına getirilecek yeni “Çocuk” sekmesi ile firmanın eğitimci onaylı olarak adlandırdığı çocuk kullanıcılara özel uygulamalar listelenecek.

Teknoloji devi Google, “Çocuk” sekmesi içinde kalite standartlarını karşılayan ve öğretmenler tarafından yüksek puan alan uygulamalar olacağını söylüyor. Ayrıca öğretmen onaylı her uygulamanın yaş uygunluğu, çocuklara ne öğretmeyi amaçladığı ve öğretmenlerin onay sebebi bilgiside uygulama açıklamasında bulunacak.

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Google, söz konusu özelliği önümüzdeki yıl kullanıma almayı planladığını açıkladı. Fakat içinde bulunduğumuz salgın koşulları içerisinde çocukların ekran karşısında oldukça fazla vakit geçirmesi sebebiyle özelliğin kullanıma sunulacağı tarihi geri çekmeyi tercih etmiş. Google, açıklamasında okulları tatil olan çocukların evde ailelerine düşen sorumluluklarını paylaşmak amacında olduğunu belirtiyor. Yeni sekmenin planlanandan erken kullanıma sunulması sebebiyle bazı uygulamaların eksik olduğu fakat mümkün olduğunca çabuk şekilde uygulamaların incelemeye alındığı da açıklandı.

Yeni “Çocuk” sekmesi birkaç gün içinde A.B.D’de kullanıma sunulacak. Özelliğin Google Play Store üzerinde global ölçekte kullanıma sunulması konusunda ise önümüzdeki aya işaret ediliyor.

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