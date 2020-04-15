Google Play “Çocuk” sekmesi ile öğretmen onaylı uygulamalar geliyor
Google Play Store uygulama mağazasına getirilecek yeni “Çocuk” sekmesi ile firmanın eğitimci onaylı olarak adlandırdığı çocuk kullanıcılara özel uygulamalar listelenecek.
Teknoloji devi Google, “Çocuk” sekmesi içinde kalite standartlarını karşılayan ve öğretmenler tarafından yüksek puan alan uygulamalar olacağını söylüyor. Ayrıca öğretmen onaylı her uygulamanın yaş uygunluğu, çocuklara ne öğretmeyi amaçladığı ve öğretmenlerin onay sebebi bilgiside uygulama açıklamasında bulunacak.
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Google, söz konusu özelliği önümüzdeki yıl kullanıma almayı planladığını açıkladı. Fakat içinde bulunduğumuz salgın koşulları içerisinde çocukların ekran karşısında oldukça fazla vakit geçirmesi sebebiyle özelliğin kullanıma sunulacağı tarihi geri çekmeyi tercih etmiş. Google, açıklamasında okulları tatil olan çocukların evde ailelerine düşen sorumluluklarını paylaşmak amacında olduğunu belirtiyor. Yeni sekmenin planlanandan erken kullanıma sunulması sebebiyle bazı uygulamaların eksik olduğu fakat mümkün olduğunca çabuk şekilde uygulamaların incelemeye alındığı da açıklandı.
Yeni “Çocuk” sekmesi birkaç gün içinde A.B.D’de kullanıma sunulacak. Özelliğin Google Play Store üzerinde global ölçekte kullanıma sunulması konusunda ise önümüzdeki aya işaret ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
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Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için anlattık.
Google Play Store abonelik duraklatma nasıl yapılır?
Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.
- Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise “Aboneliği durdur” butonuna tıklayın.
Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
- “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
- İptal nedeninizi seçin ve tekrar “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabileceğinizi belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Firmalar Corona virüs konusunda, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Apple ve Google da insanların hastalık sürecinde daha doğru bilgilenmesi amacıyla iş birliğine gidiyor.
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Uygulama sayesinde virüsü kontrol etmek amaçlanıyor.
Corona virüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarında ki en büyük rakipler olarak yıllardır kendilerini gösteren Apple ve Google, insan sağlığı konusunda birleşme kararı aldılar. Apple, Google ile Covid-19 konusunda devletlere ve sağlık çalışanlarına yardım edebilecekleri bir iş birliğinin duyurusunu yaptı. Şöyle ki bu iki firma Bluetooth ile çalışan bir yazılım sayesinde sağlık merkezlerinin ve devletlerin virüsün yayılımını takip edecekleri bir sistem geliştirecek. Bu sayede virüsün yayılımını kontrol etmek ve virüsün bir nevi konumunu bulabilmek amaçlanıyor. Aynı zamanda günlük veriler ile de sağlık sektörüne geri dönüş sağlayacak uygulamalar IOS ve Android cihazlar için çalışabilir olacak. Uygulamanın yapım sürecinde geliştiriciler, devletler ve sağlık kuruluşlarından ortak fikirler de alınacak.
Ayrıca, firmalar bu yardımı sadece yazılım ayaklı yapmayabilir. Apple duyurusunda teknolojik her türlü desteğin ve çözümün sunulacağını da belirtti. Bu gelişme sayesinde sağlık dünyasının Covid-19 karşısında önemli bir avantajı olabilir. Tedavi için çalışmaların dünyanın dört bir yanında sürdüğü şu günlerde iki rakip firmanın insanlık için bir araya gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Sistemin ilk aşamasının Mayıs 2020 tarihinde başlatılacağı tahmin edilmekte.