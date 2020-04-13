Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için anlattık.
Google Play Store abonelik duraklatma nasıl yapılır?
Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.
- Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise “Aboneliği durdur” butonuna tıklayın.
Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
- “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
- İptal nedeninizi seçin ve tekrar “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabileceğinizi belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Firmalar Corona virüs konusunda, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Apple ve Google da insanların hastalık sürecinde daha doğru bilgilenmesi amacıyla iş birliğine gidiyor.
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Uygulama sayesinde virüsü kontrol etmek amaçlanıyor.
Corona virüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarında ki en büyük rakipler olarak yıllardır kendilerini gösteren Apple ve Google, insan sağlığı konusunda birleşme kararı aldılar. Apple, Google ile Covid-19 konusunda devletlere ve sağlık çalışanlarına yardım edebilecekleri bir iş birliğinin duyurusunu yaptı. Şöyle ki bu iki firma Bluetooth ile çalışan bir yazılım sayesinde sağlık merkezlerinin ve devletlerin virüsün yayılımını takip edecekleri bir sistem geliştirecek. Bu sayede virüsün yayılımını kontrol etmek ve virüsün bir nevi konumunu bulabilmek amaçlanıyor. Aynı zamanda günlük veriler ile de sağlık sektörüne geri dönüş sağlayacak uygulamalar IOS ve Android cihazlar için çalışabilir olacak. Uygulamanın yapım sürecinde geliştiriciler, devletler ve sağlık kuruluşlarından ortak fikirler de alınacak.
Ayrıca, firmalar bu yardımı sadece yazılım ayaklı yapmayabilir. Apple duyurusunda teknolojik her türlü desteğin ve çözümün sunulacağını da belirtti. Bu gelişme sayesinde sağlık dünyasının Covid-19 karşısında önemli bir avantajı olabilir. Tedavi için çalışmaların dünyanın dört bir yanında sürdüğü şu günlerde iki rakip firmanın insanlık için bir araya gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Sistemin ilk aşamasının Mayıs 2020 tarihinde başlatılacağı tahmin edilmekte.
Genel
Google çalışanlarına Zoom uygulamasını yasakladı!
Zoom video konferans uygulaması, kötü ününden hala kurtulamıyor. Son gelen haberlere göre Google, güvenlik açığı ihtimaline karşı çalışanlarının Zoom kullanmasını yasakladı.
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Çalışanların iş için Zoom kullanması yasaklandı!
Corona virüsü sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse yarısı evlerinde kalmak zorunda. Bu durum karşısında ortaya çıkan “evden çalışma” modeli de oldukça yaygınlaştı. Evden çalışma modelinin de en uygun araçlarından biri bildiğiniz gibi video konferans uygulamaları. İşte bu uygulamalardan biri olan Zoom, bu dönem de çok popülerleşti. Genellikle şirketlerin ve okulların kullandığı bu sistemde ise bazı sorunlar baş gösterdi. Şöyle ki Zoom masaüstü uygulaması sizin doğrudan Windows kullanıcı bilgilerinize ulaşabiliyor. İçerisinde yer alan güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşen bu olay sonrasında çoğu firma alternatif yolar denemeye karar verdi. Hatta geçtiğimiz günler de Milli Eğitim Bakanlığı da Zoom ile alakalı velileri, eğitimcileri ve öğrencileri uyarıcı bir bildiri yayınladı. Bu son gelişmeler sonucunda Google da Zoom uygulamasına karşı önlem alan şirketler arasında yerini aldı. Firma çalışanlarına, Zoom masaüstü programının artık toplantılarda kullanılmayacağını ve çalışanlarının bilgisayarlarında da yer almaması gerektiğini içeren bir e-posta attı. Ayrıca e-postada, ailesi ve arkadaşları ile iletişimi kesmek istemeyen kişilerin, Zoom mobil veya tarayıcı uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.
Google, Zoom masaüstünü engelleyen ilk firma değil. Hali hazırda Elon Musk‘ın sahip olduğu Space X, güvenlik tedbirleri kapsamında bu uygulamanın kullanımını engellemişti. Bunun yanı sıra New York Eğitim Departmanlığı da okulllara Zoom‘un kullanılmasını yasaklayan bir bildiri gönderdiği de öğrenildi. Bakalım başka hangi firma Zoom üzerinden iş yapmayı kesecek. Corona virüsü sebebiyle popüler olan Zoom yaşanan bu sorunları düzeltebilecek mi merakla bekliyoruz.
Dead Cells Android’e geliyor!
Bağımsız oyun dünyasının başarılı bir örneği olan Dead Cells mobil platformlara da geliyor. Yapımcı firma Motion Twin oyunun 3 Haziran tarihinde Google Play Store‘a geleceğini açıkladı.
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Dead Cells Play Store’da şu an ön kayıtta
Bağımsız oyun dünyası gelişmeye devam ediyor. Bağımsız oyun sektörünün gözde oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil platformlara geliyor. Motion Twin‘in geliştirdiği oyun, hayranlar tarafından oldukça olumlu yorumlar almıştı. 2017 yılında piyasaya çıkan ve bağımsız oyun dünyası içerisinde sükse yapan oyun geçtiğimiz hafta IOS platformunda satışa sunulmuştu. Android kullanıcılarının merakla beklediği oyun hakkında dağıtıcı firma Playdigious müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi. 3 Haziran tarihinde oyunun Google Play Store üzerinden çıkış yapacağını belirten firma, oyunun şu an ön kayıta açıldığını ve kayıt olanların çıkış gününde %10 indirimle oyuna sahip olabileceğini de açıkladı.
The wait is almost over!#DeadCells will make its escape to Android devices on June 3rd!
Pre-register now to get notified at the release with a special -10% launch price: https://t.co/CY6a1rpK9T#mobilegames #indiegames pic.twitter.com/YjRaeZV2Fp
— Playdigious (@Playdigious) April 7, 2020
Şu an için Google Play Store Türkiye üzerinden görülmeyen oyun yakın zaman da bizim bölgemize de eklenecektir. “Roguelike” ve “metroidvania” türlerinin birleşimi olarak karşımıza çıkan oyun, akıcı oynanışı ve ilginç hikayesi ile hep ön planda yer almıştı. Çıktığı günden bu yana aldığı ödüller ile başarısını katılayan yapım, an itibariyle PC, Xbox One, PlayStation 4 ve IOS platformları üzerinden satın alınabilir durumda. 3 Haziran tarihinde de Android kullanıcıları bu baş yapıta erişebilecekler.