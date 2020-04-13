Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için anlattık.

Google Play Store abonelik duraklatma nasıl yapılır?

Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.

Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.

işletim sistemli cihazınızda açın. Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.

hesabının seçili olduğundan emin olun. Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.

Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise “Aboneliği durdur” butonuna tıklayın.

Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.

Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?

Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.

işletim sistemli cihazınızda açın. Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.

hesabının seçili olduğundan emin olun. Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.

“Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İptal nedeninizi seçin ve tekrar “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.

Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabileceğinizi belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!