Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?

Bağımsız oyun dünyasının başarılı bir örneği olan Dead Cells mobil platformlara da geliyor. Yapımcı firma Motion Twin oyunun 3 Haziran tarihinde Google Play Store‘a geleceğini açıkladı.

İlginizi çekebilir; Forza Street, 5 Mayıs’ta Android ve IOS’a geliyor!

Bağımsız oyun dünyası gelişmeye devam ediyor. Bağımsız oyun sektörünün gözde oyunlarından biri olan Dead Cells, mobil platformlara geliyor. Motion Twin‘in geliştirdiği oyun, hayranlar tarafından oldukça olumlu yorumlar almıştı. 2017 yılında piyasaya çıkan ve bağımsız oyun dünyası içerisinde sükse yapan oyun geçtiğimiz hafta IOS platformunda satışa sunulmuştu. Android kullanıcılarının merakla beklediği oyun hakkında dağıtıcı firma Playdigious müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi. 3 Haziran tarihinde oyunun Google Play Store üzerinden çıkış yapacağını belirten firma, oyunun şu an ön kayıta açıldığını ve kayıt olanların çıkış gününde %10 indirimle oyuna sahip olabileceğini de açıkladı.

The wait is almost over!#DeadCells will make its escape to Android devices on June 3rd!

Pre-register now to get notified at the release with a special -10% launch price: https://t.co/CY6a1rpK9T#mobilegames #indiegames pic.twitter.com/YjRaeZV2Fp

— Playdigious (@Playdigious) April 7, 2020