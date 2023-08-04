Google, kullanıcıların hassas kişisel bilgilerini arama sonuçlarından daha kolay bir şekilde çıkarmalarını sağlamak için “Hakkınızdaki Sonuçlar” adlı yeni bir özellik duyurdu. İlk olarak Mayıs ayında I/O etkinliğinde tanıtılan bu özellik, kullanıcılara kendileri hakkında görünmesini istemedikleri kişisel bilgileri tek tıkla silme imkanı sunuyor! İşte Google’ın sizi internet ortamından silecek yeni özelliği!

Google Kullanıcıların Güvenliğini Kullanıcılardan Çok Düşünüyor!

Fiziksel adresler, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin yanı sıra Sosyal Güvenlik numaraları gibi kişisel bilgilerin de kaldırılmasını sağlayan bu özellik, kullanıcıların gizlilik ve güvenliklerini daha iyi korumalarına yardımcı oluyor.

Hakkınızdaki Sonuçlar özelliği, önümüzdeki yıl aktif hale gelecek ve kullanıcılara arama sonuçlarında kendileriyle ilgili yeni kişisel bilgiler göründüğünde uyarılar gönderme seçeneği sunacak. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı bir şekilde bu bilgilerin kaldırılmasını talep edebilecekler.

Google, bu özelliği ile kişisel bilgilerin internette istenmeyen şekilde dolaşmasını engellemeyi amaçlıyor. Danny Sullivan adlı yetkiliye göre, Google artık kişisel bilgilerin herkesin erişimine açık olmasına karşı daha hassas hale geldiğinin farkında. Bu nedenle, Hakkınızdaki Sonuçlar özelliği ile kullanıcıların daha iyi bir kontrol sağlanarak gizliliklerinin korunması hedefleniyor.

Kullanıcılar, Google uygulamasından veya web sitesinden Hakkınızdaki Sonuçlar özelliğine ulaşabilecekler. Profil resimlerine dokunarak veya açılan menüden bu özelliği seçerek kişisel bilgilerini kolayca kaldırabilecekler. Google, Android, iOS ve web için tamamen kullanıma sunulacak olan bu özelliğin bazı Android kullanıcıları için zaten var olduğunu belirtti.

Google’ın içerik kaldırma politikaları, kişisel bilgilerin korunması konusunda kullanıcılarda kafa karışıklığına neden olabiliyordu. Hakkınızdaki Sonuçlar özelliği ile kullanıcılar, içerik kaldırma taleplerini daha etkin bir şekilde yönetebilecek ve istenmeyen bilgilerin hızlı bir şekilde silinmesini sağlayabilecekler. Google, kaldırma taleplerini incelemesi için insanlar ve otomatik sistemlerle birlikte çalışacak ve sürecin birkaç gün içinde tamamlanmasını hedefliyor.

Google, kullanıcıların bu yeni özellikle kendi gizlilik haklarını daha iyi savunabileceğini vurgularken, ilgili bilgileri hızlı ve etkin bir şekilde kaldırmak için bu yeni aracın kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacağına inanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google’ın bu yeni özelliği işlevsel olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!