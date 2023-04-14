Google sürpriz bir şekilde desteklenen tüm Google Pixel telefonları için Android 14 Beta 1’i piyasaya sürdü. Geliştirici önizlemeleriyle karşılaştırıldığında, beta sürümü, yeni güncellemeyi günlük olarak sürmek isteyen herkes için çok daha kullanışlı ve kararlı. Android beta programına kaydolanlar güncellemeyi alacak. Ancak olmayanlar aslında devam edip Android 14’ü Google Pixel cihazlarına yükleyebiliyor.

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Yeni sürümü test etmek için; cihazınız için bir OTA paketine ihtiyacınız olacak ve hepsi bu kadar. Bu yöntemle ilgili en iyi şey, önyükleyicinizin kilidini açmanıza gerek olmaması işi kolaylaştırıyor.

1. Adım: Pixel telefonunuz için doğru OTA paketini aşağıdan indirin.

2. Adım: Pixel telefonunuzda Ayarlar > Telefon Hakkında > Yapı Numarasına 7 kez dokunun , PIN’iniz veya şifreniz istenebilir. Bunu girin ve Geliştirici Seçeneklerini etkinleştireceksiniz . Şimdi, Ayarlar > Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklamayı Etkinleştir’e geri dönün.

3. Adım: Pixel cihazınızı bilgisayara bağlayın, telefonunuz bir istem gösterecektir. Buna izin verdiğinizden emin olun. Bu, yalnızca telefon USB hata ayıklama açıkken bağlanırsa gerçekleşir.

4. Adım: Bilgisayarınızda Komut İstemi’ni açın ve adb yeniden başlatma kurtarma yazın ve enter tuşuna basın.

5. Adım: Pixel cihazınız ekranda ” Komut yok” mesajını göstermelidir . Telefonunuzun güç düğmesini basılı tutun. Güç düğmesini basılı tutarken, ses açma düğmesini basılı tutun ve ardından birkaç saniye sonra her iki düğmeyi de bırakın, Android kurtarma menüsüne geleceksiniz,

6. Adım: Oradan, ADB’den Güncellemeyi Uygula’yı seçin.

7. Adım: Şimdi bilgisayarınızda adb devices komutunu çalıştırın.

8. Adım: Şimdi adb sideload “filename”.zip yazın ( “filename”, indirdiğiniz dosyanın adını gösterir.

9. Adım: Güncellemeyi telefonunuza yüklemeye başlamalısınız. Güncelleme yüklendikten sonra, telefonunuzda Sistemi şimdi yeniden başlat’ı seçmeniz yeterlidir; Android 14’e yeniden başlayacaksınız.