Google‘ın uzun süredir dedikodusu yapılan Pixel Fold‘un detaylı donanım özellikleri de dahil olmak üzere görselleri internette ortaya çıktı. Ayın 10’unda I/O 2023‘te tanıtılması beklenen akıllı telefon, daha önce bazı görsellerde ve hatta geçen hafta bir videoda yer almıştı.

Tanınmış sızıntıcı Evan Blass tarafından yapılan açıklamalara göre, görüntülerin kalitesi göz önüne alındığında sızıntılar da kesinleşti diyebiliriz.

Evleaks profili tarafından yayınlanan görüntüler 29 Cumartesi günü The Verge tarafından yeniden üretildi ve kapalı olduğunda 5,8 inç, açık olduğunda ise 7,6 inç ekrana sahip olan cihazın iki yarısı arasında neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük bir boşluk olduğunu gösteriyor.

İçindekiler Google Pixel Fold hakkında daha fazla bilgi

Google Pixel Fold hakkında daha fazla bilgi

Blass Cumartesi günü (29), Google Pixel Fold hakkında daha fazla açıklama yaptı ve bu kez bazı teknik ayrıntılar ekledi. Cihaz katlandığında 13,97 cm boyunda, 7,95 cm genişliğinde ve 1,21 cm kalınlığında. Açıldığında, ölçüler 13,97 cm x 15,87 cm x 0,58 cm’ye “uzuyor”. Ağırlık ise 283 gram olacak gibi görünüyor.

Kamera, çift piksel teknolojisine sahip 9,5 MP, her birim 1,2 mikrometre, f/2,2 diyafram açıklığı ve 84º FoV görüş alanına sahip olacak. Cihaz IPX8 su geçirmezlik özelliğine sahip ve 2. nesil USB-C kullanıyor.

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Pixel Fold 10 Mayıs’ta Google I/O’da tanıtılacak ve Google bu cihazı katlanabilir bir akıllı telefondaki “en dayanıklı menteşeye” sahip bir cihaz olarak pazarlamayı planlıyor; bu iddia, Samsung’un katlanabilir Z telefon serisindeki menteşe sorunlarıyla ilgili ortaya çıkan son raporlar göz önüne alındığında özellikle uygun olacaktır. Cihazın Samsung’un fiyatlandırmasına uygun olarak yaklaşık 1.700 dolardan fiyatlandırılması bekleniyor.