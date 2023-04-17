Bu, Google’ın daha önceden paylaştığı Pixel Tablet’e ait reismlerde görünmüyor. Pixel Tablet, Smart Display olarak da kullanılabileceğinden, bu anahtar büyük olasılıkla mikrofon ve kamera gibi donanımları çabucak devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek için kullanılabilir.

Smart Display, Google’ın ev ekosisteminin yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan bir özellik. Apple’ın ev asistanı gibi çalışan HomePod’una rakip olarak, Google da kendi Nest ekosistemini duyurmuştu. Pixel Tablet de bu ekosisteme dahil olabiliyor ve bir akıllı ev asistanı gibi çalışabiliyor.

Eğer Pixel Tablet’i bu amaçla kullanmayı planlıyorsanız, evinizin sürekli dinlenmesini ve izlenmesini istemediğiniz zamanlarda tek tuşla Pixel Tablet’in sizi dinlemesini ve izlemesini engelleyebileceksiniz. İlginç olan şey, Google’ın zaten Android’e “Sensörleri Kapatma” adı altında bu özelliği eklemiş olması.

Android 10’dan itibaren sunulan bu özellik sayesinde Android cihazınızdaki kamera ve mikrofon gibi donanımları bildirim paneli üzerinden devre dışı bırakabiliyorsunuz. Google’ın buna rağmen donanımsal bir anahtar eklemesi biraz tuhaf olmuş.