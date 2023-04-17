Google’ın Pixel serisinin ilk tableti olan Google Pixel Tablet modeline ait yeni bir sızıntı, Google’ın donanıma bir gizlilik anahtarı eklediğini öne sürüyor. İlk olarak geçen yıl Mayıs ayında I/O 2022’de ve ardından Ekim ayındaki Pixel 7 etkinliğinde ortaya çıktığından beri Pixel Tablet’e bir gizlilik anahtarı eklendiği görülüyor. Peki bu anahtarın işlevi ne? İşte cevabı!
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FBI İzlemesin Diye Kamera Bantlamaya Son!
Ünlü sızıntı kaynağı SnoopyTech, bu akşam Pixel Tablet’in ön ve arka yüzünün iki resmini paylaştı. Cihazın arkasının yer aldığı görselde, üst kenarın yakınındaki sol kenarda bir donanım anahtarının eklenmiş olduğunu gösteriyor.
Bu, Google’ın daha önceden paylaştığı Pixel Tablet’e ait reismlerde görünmüyor. Pixel Tablet, Smart Display olarak da kullanılabileceğinden, bu anahtar büyük olasılıkla mikrofon ve kamera gibi donanımları çabucak devre dışı bırakmak ve etkinleştirmek için kullanılabilir.
Smart Display, Google’ın ev ekosisteminin yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan bir özellik. Apple’ın ev asistanı gibi çalışan HomePod’una rakip olarak, Google da kendi Nest ekosistemini duyurmuştu. Pixel Tablet de bu ekosisteme dahil olabiliyor ve bir akıllı ev asistanı gibi çalışabiliyor.
Eğer Pixel Tablet’i bu amaçla kullanmayı planlıyorsanız, evinizin sürekli dinlenmesini ve izlenmesini istemediğiniz zamanlarda tek tuşla Pixel Tablet’in sizi dinlemesini ve izlemesini engelleyebileceksiniz. İlginç olan şey, Google’ın zaten Android’e “Sensörleri Kapatma” adı altında bu özelliği eklemiş olması.
Android 10’dan itibaren sunulan bu özellik sayesinde Android cihazınızdaki kamera ve mikrofon gibi donanımları bildirim paneli üzerinden devre dışı bırakabiliyorsunuz. Google’ın buna rağmen donanımsal bir anahtar eklemesi biraz tuhaf olmuş.
Tabletin alt kısımlarına indikçe, bir adet USB-C portu ve iki uzun hoparlör çıkışı görülüyor. Üst tarafta güç düğmesi/parmak izi okuyucu ve ses kontrol düğmeleri varken, yeni görsellerde Google tarafından paylaşılan önceki görüntülerde fark edilmeyen yeni bir şey görüyoruz.
Buna göre, Pixel Tablet’in alt kenarında, bir kılıf veya klavye aksesuarı için bazı bağlantı noktaları olabilecek iki uzun çıkıntı bulunuyor. Anlaşılan o ki, diğer Android tablet üreticileri gibi Google da bu tablet için özelleştirilmiş bazı aksesuarları piyasaya sürecek.
Google, Pixel Tablet’in 2023’te piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Firma, 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde bu cihazı tanıtabilir. Bazı sızıntılar bu modelin Pixel serisinin uygun fiyatlı üyesi olan Pixel 7a ile beraber tanıtılacağına işaret ediyordu.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce gizlilik anahtarı gerekli bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!