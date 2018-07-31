Google Pixel Stand geliyor

Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 3 ün tanıtımına az bir zaman kaldı; akıllı telefonunun çıkışına yaklaşırken, cihaz için önemli bir aksesuar tanıtılabileceği, Google uygulamasının en son beta sürümünde, Google Pixel Stand’ dan söz eden kod satırları keşfedildi.

Hem şarj hem Google Asistan destekli stand

Google Kendi akıllı telefon donanımının yanı sıra, Asistan destekli akıllı Ev hoparlörlerini insanların kullanımına sunarak; Google Asistan hizmetini, insanların evlerine kadar soktu. Google‘ın tüm bu ürünlerinin yanında yeni bir Pixel Stand olarak adlandırılan; Pixel 3 için özel bir cihaz üreterek, diğer ürünler ile birleştirebileceği konuşuluyor.

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Pixel 3 ile beraber Pixel Stand.

Google Pixel Stand ürününe, Pixel 3 telefonunuzu yerleştirdiğinizde güvenilir olarak eşleştirmesine izin verip, sonrasında ise telefonun kilidini açmaya gerek kalmadan; bir yandan telefonunuzun şarj olmasını bir yandan da Pixel Stand aracılığıyla Google Asistan‘ın otomatik olarak açılıp kullanılmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca Pixel Stand; Google Pixel 3‘ün ekranından yararlanabileceği için, Google Home hoparlörünün sahip olmadığı ekran özelliği eksikliğini de gidermesi planlanıyor.

kaynak: XDA