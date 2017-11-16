Google Asistan Artık Daha Akıllı

Google’ın dijital yardımcısı Asistan, yeni özelliklere ve yeni dillere kavuşuyor. Asistan’ın yeni özellikleri sayesinde uyumlu cihazlarla daha iyi entegrasyona sahip olacak ve daha işlevsel uygulamalar hazırlanabilecek

Google’ın yapay zeka destekli dijital asistanına eklenecek yeni özellikleriyle geliştiriciler artık İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Hindistan İngilizcesi ile uygulama yazabilecek. Bunun dışında Google Home ve Google Asistan kullanan bir telefonun yeteneklerini barındıran bir uygulama yazabilecekler, bu sayede Google Home aygıtlarıyla Asistan yüklü telefonlarına verilen komut telefon üzerinden tamamlanabiliyor. Acıktığınızda istediğiniz yemeği söylemeniz yeterli.

Gerçek anlamda yapay zeka

Yapay zeka sayesinde örtülü istekleri tanıyabilecek yani evinizde herhangibir marka akıllı çözüm için bunu belirtmenize gerek yok.Işıkları aç dediğiniz anda sistem philips hue uygulaması ile bu işlemi gerçekleştirmesi gerektiğini anlayabilecek. Google asistan için yeni uygulama bulma konusunda da çalışmuş ve asistan eşlik uygulmasına yeni ve popüler uygulamaların yer aldığı bölümler olacak.

Nexus Player da Google Asistan ile çalışacak

Android TV cihazı olan ve 2014’te tanıtılan Nexus Player, Asistan desteğiyle önemli derecede işlevsellik kazanmış olacak.