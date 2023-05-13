Bir süredir yeni akıllı telefonları üzerinde çalışan Vivo’nun Vivo S17 serisi akıllı telefonlarını Mayıs ayında Çin’de tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon serisinde üç farklı cihaz bulunacak:

Vivo S17e

Vivo S17

Vivo S17 Pro

Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo S17e yanlışlıkla resmi internet sitesinde paylaşıldı. Durumu fark eden Vivo, akıllı telefonu internet sitesinden kaldırdı.

Önceki sızıntılara göre Vivo S17e, kaputun altında MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve henüz boyutu bilinmeyen bir dahili depolama eşlik edecek. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti gücünü 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan alacak.

Ekran tarafında ise akıllı telefonun ekran altı parmak izi teknolojisini destekleyen bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekran 6.78 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel bizleri karşılayacak.

Kamera tarafında da sızıntılar mevcut. Sızıntılara göre Vivo S17e, OIS destekli 64 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik edecek.

Fiyat tarafında ise Vivo S17e, internet sitesinde 2.499 RMB’lik bir fiyat etiketi ile görüntülendi. Bu da 353 dolara tekabül ediyor.

Şimdilik bu bilgiler haricinde Vivo S17 serisi hakkında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Akıllı telefon serisinin lansman tarihi yaklaştıkça elimize daha fazla bilgi geçmesini umut ediyoruz.