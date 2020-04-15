Google, Pixel modelleri için işlemci geliştiriyor!

Yazılım devi Google, ülkemizde bulunmasa bile çok uzun süredir kullanıcı donanımı pazarında da yer alıyor. Halihazırda Pixel ve Chromebook ile bu pazarda bulunan şirket, yakın dönemde ürünlerinin kalbinde kendi işlemcilerini kullanabilir!

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Google, Pixel serisinde kullandığı işlemcileri kendisi tasarlayacak!

Qualcomm ile yakın bir işbirliği içinde bulunan Google, bilindiği üzere Pixel serisi cihazlarında Snapdragon 800 serisi işlemciler kullanıyor. Ancak görünüşe göre bu durum yakın zamanda içerisinde değişebilir. Axios’un elde ettiği bilgilere göre, şirket kendi işlemcisini üretmek için bir süredir çeşitli çalışmalar yürütüyor. Önemli aşama kaydedildiği belirtilen çalışmalar sonucunda Google da tıpkı Apple gibi donanım ürünlerinde kendi geliştirdiği işlemcileri kullanacak.

Ulaşılan bilgilere göre, kod adı Whitechapel olan yonganın gelişim süreci Samsung ile birlikte yürütülüyor. Bu yönde ortak bir çalışma içerisinde bulunan Samsung, Apple Bionic işlemcilerinin de üreticisi konumunda bulunuyor. Pixel serisine güç verecek ARM mimarili işlemcinin 5 nm FinFet üretim tekniğine göre tasarlandığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Google’ın Qualcomm’u bırakıp kendi işlemcilerini kullanma olayının perde arkasında ise çeşitli gerekçeler bulunuyor. Pixel serisinde makine öğrenimi ve görüntü işleme üzerine ekstra çekirdekler bulunduran şirketin, bu konuda Snapdragon işlemcileri yetersiz bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca test işlemcilerinin Chromebook cihazlarda denenmeye başladığı da dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.

İşlemci tasarımı konusunda Apple ve Intel gibi şirketlerden pek çok mühendis transfer eden Google’ın bu hedefini hemen gerçekleştirmesi beklenmiyor. Zira ürünün tasarımı tamamlanmış olsa bile seri üretim tarafının zaman alacağı belirtiliyor. Bu da en erken Pixel 6 serisi ile Qualcomm Snapdragon serisi haricinde farklı bir işlemci görebileceğimizi gösteriyor.