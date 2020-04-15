Google, gazetecilere yardım fonu oluşturuyor!

Google, Corona virüs konusunda gazetecilere yardım etme kararı aldı. Firma, işinden ayrılan veya zorunlu ücretsiz izne çıkartılan gazeteciler için yardım fonu oluşturuyor.

İlginizi çekebilir; Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!

Salgın nedeniyle gelirinden olan gazeteciler için destek.

Corona virüs dünyayı etkilemeye devam ediyor. Salgın hastalık nedeniyle 2 milyondan fazla insana bulaşan virüs, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. İnsanların sokağa çıkma yasakları ile karşılaştığı şu günler de bir kesim evinden çalışabilmekte. Ancak bir kesim topluluk ise işlerinden olmakta veya ücretsiz izine tabi tutulmak zorunda ne yazık ki. İşte bu durumdan yerel gazeteciler de etkilendi. Tam olarak evden çalışmaları mümkün olmayan çoğu yerel gazeteci dünya genelince ya işten atıldı ya da zorla ücretsiz izine çıkartıldı. Parasızlık gibi önemli bir konuyla baş başa kalan bu insanlar için Google‘ın bir planı var. Şöyle ki Google, Corona virüsü sebebiyle işinden etkilenen ve maddi zorluklara giren gazeteciler için bir yardım fonu oluşturmaya karar verdi. Kendi blog sayfasından bu gelişmeyi duyuran Google, tüm dünya genelinden başvuru alabileceklerini ve tam 1 milyon dolar gibi yüksek bir meblağı bu yardım kampanyası için ayırdığını bildirdi.

Google‘ın başlattığı bu yardımdan yararlanmak için gazetecilerin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru için de Google tarafından hazırlanan bu formun eksiksiz doldurulması gerekiyor. Firma burada başvuru yapacak gazetecilerden sorulara şeffaflıkla yanıt vermelerini istemekte. Yardım başvuruları için son gün 29 Nisan 2020 olarak belirlenmiş. Salgın hastalık nedeniyle yaşanan şu zor günlerde Google‘ın yaptığı bu hareket oldukça önemli ve olumlu karşılandı. Tabi bu uygulamadan sadece bireysel anlamda gazeteciler yararlanmıyor. Bu dönemde işleri yolunda gitmeyen basın yayın şirketlerinin de başvuru yapabileceği duyuruldu. Bakalım ilerleyen günler bize başka firmalardan gelen yardımları gösterecek mi.