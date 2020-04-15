Google, gazetecilere yardım fonu oluşturuyor!
Google, Corona virüs konusunda gazetecilere yardım etme kararı aldı. Firma, işinden ayrılan veya zorunlu ücretsiz izne çıkartılan gazeteciler için yardım fonu oluşturuyor.
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Salgın nedeniyle gelirinden olan gazeteciler için destek.
Corona virüs dünyayı etkilemeye devam ediyor. Salgın hastalık nedeniyle 2 milyondan fazla insana bulaşan virüs, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. İnsanların sokağa çıkma yasakları ile karşılaştığı şu günler de bir kesim evinden çalışabilmekte. Ancak bir kesim topluluk ise işlerinden olmakta veya ücretsiz izine tabi tutulmak zorunda ne yazık ki. İşte bu durumdan yerel gazeteciler de etkilendi. Tam olarak evden çalışmaları mümkün olmayan çoğu yerel gazeteci dünya genelince ya işten atıldı ya da zorla ücretsiz izine çıkartıldı. Parasızlık gibi önemli bir konuyla baş başa kalan bu insanlar için Google‘ın bir planı var. Şöyle ki Google, Corona virüsü sebebiyle işinden etkilenen ve maddi zorluklara giren gazeteciler için bir yardım fonu oluşturmaya karar verdi. Kendi blog sayfasından bu gelişmeyi duyuran Google, tüm dünya genelinden başvuru alabileceklerini ve tam 1 milyon dolar gibi yüksek bir meblağı bu yardım kampanyası için ayırdığını bildirdi.
Google‘ın başlattığı bu yardımdan yararlanmak için gazetecilerin başvuru yapması gerekiyor. Başvuru için de Google tarafından hazırlanan bu formun eksiksiz doldurulması gerekiyor. Firma burada başvuru yapacak gazetecilerden sorulara şeffaflıkla yanıt vermelerini istemekte. Yardım başvuruları için son gün 29 Nisan 2020 olarak belirlenmiş. Salgın hastalık nedeniyle yaşanan şu zor günlerde Google‘ın yaptığı bu hareket oldukça önemli ve olumlu karşılandı. Tabi bu uygulamadan sadece bireysel anlamda gazeteciler yararlanmıyor. Bu dönemde işleri yolunda gitmeyen basın yayın şirketlerinin de başvuru yapabileceği duyuruldu. Bakalım ilerleyen günler bize başka firmalardan gelen yardımları gösterecek mi.
Google Play “Çocuk” sekmesi ile öğretmen onaylı uygulamalar geliyor
Google Play Store uygulama mağazasına getirilecek yeni “Çocuk” sekmesi ile firmanın eğitimci onaylı olarak adlandırdığı çocuk kullanıcılara özel uygulamalar listelenecek.
Teknoloji devi Google, “Çocuk” sekmesi içinde kalite standartlarını karşılayan ve öğretmenler tarafından yüksek puan alan uygulamalar olacağını söylüyor. Ayrıca öğretmen onaylı her uygulamanın yaş uygunluğu, çocuklara ne öğretmeyi amaçladığı ve öğretmenlerin onay sebebi bilgiside uygulama açıklamasında bulunacak.
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Google, söz konusu özelliği önümüzdeki yıl kullanıma almayı planladığını açıkladı. Fakat içinde bulunduğumuz salgın koşulları içerisinde çocukların ekran karşısında oldukça fazla vakit geçirmesi sebebiyle özelliğin kullanıma sunulacağı tarihi geri çekmeyi tercih etmiş. Google, açıklamasında okulları tatil olan çocukların evde ailelerine düşen sorumluluklarını paylaşmak amacında olduğunu belirtiyor. Yeni sekmenin planlanandan erken kullanıma sunulması sebebiyle bazı uygulamaların eksik olduğu fakat mümkün olduğunca çabuk şekilde uygulamaların incelemeye alındığı da açıklandı.
Yeni “Çocuk” sekmesi birkaç gün içinde A.B.D’de kullanıma sunulacak. Özelliğin Google Play Store üzerinde global ölçekte kullanıma sunulması konusunda ise önümüzdeki aya işaret ediliyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
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Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Google Play Store üzerinden gerçekleştirdiğimiz uygulama aboneliklerinin nasıl duraklatılacağını ve iptal edileceğini haberimizde sizler için anlattık.
Google Play Store abonelik duraklatma nasıl yapılır?
Play Store üzerinde bulunan uygulama aboneliklerini iptal etmenin yanında bir süreliğine duraklatma seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek her uygulamada sunulmuyor olsa da bakmanızda fayda var.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- Duraklatmak istediğiniz aboneliği seçin.
- Yönet butonuna tıklayın. Eğer söz konusu uygulama duraklatma seçeneği sunuyor ise “Aboneliği durdur” butonuna tıklayın.
Bu seçenek ile bir sonraki ödeme dönemine kadar aboneliğinizi durdurabilirsiniz.
Google Play Store abonelik iptali nasıl yapılır?
Eğer abonelikten ayrılmaya kararlıysanız ve bu kısa süreli bir iptal değilse abonelik iptalini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.
- Android işletim sistemli cihazınızda Google Play Store’u açın.
- Aboneliğe sahip olduğunuz Google hesabının seçili olduğundan emin olun.
- Ekranın sol üst kısmında bulunan menü tuşuna ve ardından “Abonelikler” seçeneğine dokunun.
- İptal etmek istediğiniz aboneliği seçin.
- “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
- İptal nedeninizi seçin ve tekrar “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın.
Ödemesini yaptığınız bir aboneliğin kullanım süresi bulunuyorsa bir sonraki ödeme tarihine kadar aboneliğinizin devam edeceğini ve tüm avantajlarından yararlanabileceğinizi belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!