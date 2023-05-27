Google’ın I/O 2023 etkinliğinde duyurduğu ve büyük merakla beklenen katlanabilir telefonu Google Pixel Fold, ön sipariş sürecinde beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü. Mayıs ayında ön siparişe açılan ve 27 Haziran’da satışa sunulacak olan telefonun stokları kısa sürede tükendi.

Google Pixel Fold, şirketin ilk katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor ve bu alanda iddialı bir giriş yapmayı başardı. Google’ın resmi ABD mağazasında ön siparişe açılan telefon, kısa sürede stok sorunları yaşamaya başladı. Bu durum, katlanabilir telefonlar konusunda şüpheci olan kullanıcıların bile Pixel Fold’a büyük ilgi gösterdiğini gösteriyor.

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Geçmişte Google’ın Nexus telefonları da benzer stok sorunları yaşamıştı, ancak bu durum genellikle yeterli üretim sağlanamadığına işaret ediyordu. Google Pixel Fold ise, bu durumu tersine çevirebilir ve satış rakamlarında önemli bir başarı elde edebilir.

Google Pixel Fold, dışta 5,8 inç FHD+ OLED ve içte 6:5 en boy oranlı 7.6 inç OLED ekranla geliyor. Telefon, Pixel 7 ve 7 Pro’da kullanılan Tensor G2 yonga setinden güç alıyor ve 12GB LPDDR5 RAM ile 256GB / 512 GB UFS 3.1 dahili depolama seçenekleri sunuyor. Kamera tarafında ise üçlü bir kurulum bulunuyor: 48 Megapiksel ana kamera, 10.8 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma ile 20x süper çözünürlük yakınlaştırma özellikli 10.8 MP telefoto lens.

Google Pixel Fold, Porselen ve Obsidyen renk seçenekleriyle satışa sunulacak ve fiyatı 1799 dolardan başlayacak. 512 GB depolama seçeneği ise 1919 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Bu büyük ilgi, Google Pixel Fold’un katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarı elde etmesine işaret ediyor.