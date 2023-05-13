Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün daha da büyüyen bir pazar haline geliyor. Pazarı domine eden marka ise Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarını domine etmesinin yanı sıra bu pazarın oluşmasına da öncülük ediyor. Ancak pazarda Vivo, Huawei, Oppo gibi markalar da bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Google, Pixel Fold ile birlikte katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye çalışıyor.

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Pixel Fold 10 Mayıs tarihinde Google I/O etkinliğinde tanıtılmıştı. Satışa sunulan katlanabilen akıllı telefon için Google, takas teklifi sunuyor.

Pixel Fold önümüzdeki ay 1799 dolarlık bir fiyat etiketi ile birlikte satışa sunulacak. Google, iPhone 14 Pro (sıfırı 900 dolara yakın) kullanıcılarına 900 dolarlık, iPhone 13 kullanıcılarına ise 850 dolarlık bir takas desteği sunuyor. Unutmadan söylemek lazım, iPhone 14 Pro almak isteyen iPhone 13 Pro kullanıcılarına Apple 530 dolarlık bir takas desteği sunuyor. Google dersine iyi çalışmış gibi gözüküyor.

Asıl ilginç olan Google’ın Pixel 7 Pro kullanıcılarına 380 dolarlık bir takas desteği sunması. Şirket bu akıllı telefonunu 899 dolarlık bir fiyat etiketi ile satıyor. Anlaşılan Google iPhone kullanıcılarını kendisine çekmek için birtakım hamlelerde bulunuyor.

Google, Pixel Fold ile birlikte katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yaptı. Bakalım bu pazardaki rakipleri Samsung, Vivo, Xiaomi gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?