Google‘ın Pixel Fold’u 10 Mayıs’ta başlayacak olan yıllık I/O Geliştirici konferansında tanıtması bekleniyor. Arama devi ilk katlanabilir telefonu hakkında ağzını sıkı tutsa da geçmişte pek çok söylenti ve sızıntıya konu oldu. Şimdi de yakında piyasaya sürülecek olan ürün, lansman öncesinde Evan Blass (The Verge aracılığıyla) tarafından paylaşılan resmi görünümlü fotoğraflarda ortaya çıktı.

İçindekiler Google Pixel Fold pazarlama görselleri sızdırıldı

Google Pixel Fold pazarlama görselleri sızdırıldı

Resmi görünümlü görüntüler Google Pixel Fold’un ön ve arka tasarımını doğruluyor. Ayrıca geçmişte sızdırılan görselleri de doğruluyor. Cihaz kompakt bir form faktörü ile görülüyor, ancak ön ve arka taraflar daha geniş bir en boy oranına sahip gibi görünüyor. Ana ekran merkeze hizalanmış bir delikli kesime ve her tarafta dar çerçevelere sahip. Katlanabilir telefonun dört tarafı da kavisli kenarlara sahip. Güç ve ses düğmeleri sağ kenarda yer alıyor.

Google Pixel Fold’un resmi görünümlü görüntüleri, Obsidian olarak adlandırılabilecek Gri bir renkte gösteriyor. Arka panel, önceki amiral gemisi Pixel nesillerine benzer yatay bir kamera modülüne sahip, ancak bir uçtan diğerine uzanmıyor. Kamera adası, hap şeklindeki bir kesikte iki sensör ve bir LED flaş ünitesiyle birlikte dışarıda üçüncü bir lens barındırıyor.

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Bunun dışında, resmi görünümlü görüntüler Pixel Fold hakkında daha fazla bilgi vermiyor. Geçen hafta ortaya çıkan ve sızdırılan bir canlı video, katlanabilir telefonun iç ekranında kalın çerçeveler olduğunu ortaya koymuştu.

Temel özelliklere gelince, Google Pixel Fold’un 120Hz yenileme hızına sahip 5,8 ve 7,6 inç iç ve dış ekranlarla gelmesi bekleniyor. Katlanabilir telefonun 12GB RAM ile eşleştirilmiş bir Tensor G2 işlemci ile geleceği belirtiliyor. Başlangıç fiyat etiketinin 1.799 dolar olduğu bildiriliyor. Raporlara göre, Google’ın Pixel Fold alıcılarına ücretsiz bir Pixel Watch sunacağı söyleniyor.