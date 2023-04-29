Google I/O 2023 hızla yaklaşıyor ve yeni Google Pixel 7a telefonun piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler yoğunlaşıyor. Google Pixel 7a şimdi ise çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Fotoğraflar Pixel 7a’yı Pixel A Serisi için yeni bir renk seçeneği olan Arktik Mavisi ve Karbon Grisi renklerinde gösteriyor.

Google’ın Pixel 7a’yı I/O 2023’teki tanıtımıyla aynı gün olan 10 Mayıs’a kadar satmaya başlaması beklenmiyor. Ancak Tanzanyalı bir bayi, yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefonun perakende versiyonlarını dört renk seçeneğinden ikisinde elde ettiğini iddia ediyor. Referans olarak, Google’ın Arctic Blue, Carbon Grey, Coral ve Cotton White renk seçeneklerini planladığı, ancak Coral’ın Google Store’a özel olabileceği söyleniyor.

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Fotoğraflar herhangi bir cihaz detayını ortaya koymasa da, Google’ın yeni Arktik Mavisi rengine ilk bakışı sağlıyor. Görsellerde de görüldüğü üzere, kamera çubuğu resmi görsellerde göründüğünden daha yumuşak bir mavi tonuna sahip. Hatta bu ton o kadar bastırılmış ki bazı kişiler bunu gri ile karıştırmış.

Her şeye rağmen Pixel 7a, Google’ın amiral gemisi ile Pixel A Serisi arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak gibi görünüyor. 90 Hz OLED ekran, Tensor G2 yonga seti ve kablosuz şarj desteği ile Pixel 7 ile arasında çok az fark olacak. Muhtemelen kamera performansı Pixel 7a’da Pixel 7’den daha kötü olacak, ancak yeni 64 MP birincil kamera (Sony IMX787) Pixel 6a’daki IMX363 ile Pixel 7’deki ISOCELL GN1 arasındaki boşluğu daraltmaya yardımcı olacaktır.