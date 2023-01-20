Samsung bildiğiniz gibi 1 Şubat 2023 tarihinde karşımıza yeni amiral gemisi modeller ile çıkacak. Bu yıl yine üç farklı model tanıtacak olan Samsung’un özellikle Galaxy S23 Ultra modeli merakla bekleniyor. Kamera tarafında çok iddialı olacak olan bu canavar hakkında etkinlik tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye başladı. Sızıntıları ile ünlü Ice Universe, Galaxy S23 Ultra için özel olarak tasarlanan yeni Samsung ISOCELL HP2 görüntü sensörü hakkında yeni bilgiler yayınladı.

Ice Universe yaptığı açıklamada; “200 megapiksel Samsung ISOCELL HP2 kamera ile çekilen fotoğraflar HP1, HP3, HM1, HM3’te çekilen resimlerden tamamen farklı görünüyor. Üzerindeki keskinlik pratik olarak artmaz, bu nedenle fotoğraflar gereksiz işleme izleri olmadan çok iyi ve doğal görünür.” ifadelerini kullandı.

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Ice Universe, bu iddialarını desteklemek için sızdırılan orijinal fotoğrafın tam 12 kat büyütülmüş geliştirilmiş bir versiyonunu yayınladı. Samsung’un bu yıl görüntü işleme konusunda iPhone gibi iş çıkaracağını söyleyebiliriz. Doğallıktan yan kozunu oynayan Samsung, kamera konusunda görünüşe göre DxOMark‘ta ilk 5’e girmek için büyük bir çaba harcayacak.

Ice Universe bildiğiniz gibi daha önce, Samsung ISOCELL HP2‘de uygulanan yeni teknolojilerin, Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Galaxy S22 Ultra’nın sahip olduğu fotoğraflardaki yeniden aydınlatılmış alanlarla ilgili sorunu çözmesi gerektiğini savunmuştu. Görünüşe göre Samsung bu tavsiyelere uyacak ve doğal fotoğraf işleme konusunda başarılı bir iş çıkaracak.