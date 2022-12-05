Geçmişteki birkaç rapor, Google’ın ilk katlanabilir telefonunun kod adının ‘Felix’ olduğunu iddia etmişti. Arama devinin iki yıldan fazla bir süredir cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Geçen ay, Google Pixel Fold, cihazı tüm ihtişamıyla ortaya çıkaran sızdırılmış görüntülerde görüldü. Şimdi akıllı telefon, Geekbench veri tabanında temel özelliklerini ortaya koyarak göründü.

Google’ın katlanabilir telefonu Geekbench kıyaslama platformunda Google Felix olarak listeleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi, ‘Felix’ kod adının Google Pixel Fold ile ilişkilendirildiği söyleniyor. Listeye göre cihaz, amiral gemisi Pixel 7 serisinde bulunan bir Tensor G2 yonga seti tarafından desteklenecek. Yonga seti, 2,.85 GHz hızda çalışan iki yüksek performanslı çekirdeğe, 2.35 GHz’de iki çekirdeğe ve 1,87 GHz’de çalışan dört verimli çekirdeğe sahiptir. Google Pixel Fold’un 12GB RAM’i paketlemesi ve kutudan Android 13 ile çıkması bekleniyor. Katlanabilir telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında 1.047 ve 3.257 puan aldı.

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Pixel Fold’un dahili ekranının 1.840 x 2.208 piksel çözünürlük, 1.200 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı ile geldiği söyleniyor. Cihaz dikey katlanır telefon -Samsung Galaxy Z Fold serisi gibi- olacak. Dış ekranda ortaya hizalanmış bir delikli kesim bulunurken, iç ekranda ekranın etrafında kalın çerçeveler bulunur. Arka panelde üç sensör ve bir LED flaş barındıran yatay bir kamera köprüsü bulunur. Cihazın üst ve alt kenarlarında bir hoparlör ızgarası bulunurken, sağ tarafında parmak izi tarayıcı işlevi gören bir güç düğmesi bulunur.