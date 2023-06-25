Samsung’un geçen hafta Asya ülkelerinde Galaxy S23 serisi için yayınladığı büyük kamera iyileştirme Haziran 2023 güncellemesi şimdi Avrupa’da Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra için yayınlanıyor. Galaxy S23’lerdeki çileden çıkartan kamera hatalarının çoğu düzeltiliyor!

Yeni Kamera Güncellemesi Galaxy S23 Ailesini Coşturacak!

Güncelleme S91xBXXU2AWF1 ürün yazılımı sürümüyle geliyor ve 2,2 GB boyutunda. Güncellemenin boyutu büyük, bu nedenle operatörünüz tarafından ek mobil veri ücretlerinden kaçınmak için bir Wi-Fi bağlantısı üzerinden indirdiğinizden emin olun.

Güncellemenin boyutunun bu denli büyük olması, bunun One UI 5.1.1 güncellemesi gibi büyük güncellemeler öncesi bunun en büyük ara güncelleme olduğunu gösteriyor. Yani kamera iyileştirmelerinin yanında başka birçok iyileştirme de bu sürümde yer alıyor.

Haziran 2023 güncellemesi, Galaxy S23 üçlüsündeki Android güvenlik yaması seviyesini Haziran 2023’e yükseltiyor, ancak daha da önemlisi, kameradaki otomatik odaklama sorunlarını gideriyor, Gece Modu işlemeyi iyileştiriyor ve varsayılan kamera uygulamasındaki Portre Moduna 2x yakınlaştırma seçeneği ekliyor.

Ayrıca, Haziran güncellemesi daha yumuşak One UI geçiş animasyonları ve dokunsal geri bildirimde iyileştirmeler getiriyor. Ayrıca, varsayılan Kamera uygulamasının belirli aydınlatma koşullarında karşılaştığı HDR sorunlarını da çözmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, bu güncellemenin birçok sorunu çözdüğünü ve telefonun genel performansını iyileştirdiğini söylemek mümkün. One UI zaten çok akıcı bir arayüzdü, bu güncelleme ile birlikte işler daha da iyi bir noktaya geliyor. Kameradaki sorunların giderilmesi de cabası.

Avrupa’da yaşıyorsanız ve Galaxy S23 akıllı telefonunuza bu güncellemeyi almadıysanız, telefonunuzun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Eğer ülkemizdeyseniz ve güncellemeyi göremiyorsanız üzülmeyin. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bölge bu güncellemeyi alacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer güncellemeyi yüklediyseniz kameradaki iyileştirmeleri fark ettiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!