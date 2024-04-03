Google‘ın yeni amiral gemisi telefonu Google Pixel 9’un CAD tabanlı görselleri sonunda ortaya çıktı ve telefonun çeşitli renk seçeneklerini gösteriyor. Henüz telefonun bu renklerde mevcut olup olmayacağı kesin olarak doğrulanmamış olsa da, görseller bize telefonun nasıl görünebileceği konusunda daha iyi bir fikir veriyor.

Yayınlanan videoda, Google Pixel 9 serisinin pembe, sarı, siyah ve yeşil renk seçeneklerinde nasıl göründüğü görülebiliyor. Tasarım, oldukça doğru bir şekilde yansıtılmış gibi görünüyor. Videoda telefonun görünümüne dair daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Google Pixel 9 serisi, önceki modellere kıyasla daha düz kenarlara ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Bu tasarım seçimi, telefonun ergonomisini artırarak kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

Temel Pixel 9’un, 6,03 inçlik bir ekranla ve yaklaşık olarak 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (kamera çıkıntısı ile birlikte 12 mm) boyutlarında geldiği söyleniyor. Telefonun Google’ın Tensor G4 işlemcisini kullanacağı ve Android 15 işletim sistemini çalıştıracağı biliniyor. Şu an için elimizde bu konuda bilgiler bulunuyor.

Bununla birlikte, Google’ın bu yıl üç farklı Pixel 9 modeli piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor. Temel modelin yanı sıra bir Pro ve bir Pro XL modeli de bulunacak. Temel ve Pro modellerinin boyutları açısından aynı olacağı ifade edilirken, Pro XL modelinin daha büyük bir bataryaya, daha geniş bir ekrana ve muhtemelen diğer bazı değişikliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Pixel 9 serisini heyecanla bekliyorum ve Google’ın bu sefer ne sunacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni telefonların geçen yıla göre daha üstün bir performans ve zengin yapay zeka özelliklerine sahip olması bekleniyor. Google’ın gerçekten sağlam bir ürün sunma potansiyeli bulunuyor.