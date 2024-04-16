Google, beklenen “Fold 2” yerine yeni bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak beklenen isim yerine, geçici olarak “Google Pixel 9 Pro Fold” olarak adlandırılan bu telefon, dikkatleri üzerine çekiyor.

Elde edilen bilgilere göre, Google, 2024’ün sonlarına doğru Pixel cihazlarının adlandırma stratejisini değiştirdi. Artık Pixel 9, “tokay” kod adıyla; Pixel 9 Pro, “caiman” kod adıyla; Pixel 9 Pro XL, “komodo” kod adıyla ve Pixel 9 Pro Fold, “comet” kod adıyla anılacak. Ancak, “Pixel 9 Pro Fold” isminin kesin olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

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Google’ın bu adlandırma stratejisi, bir sonraki katlanabilir cihazı Pixel 9 serisine entegre etmeyi düşündüğünü gösteriyor. Bu, ilk nesil Pixel Fold’dan önemli bir değişim anlamına geliyor ve 2023’teki hayal kırıklığına uğratıcı lansmandan sonra dikkat çekiyor.

Yeni katlanabilir cihazın amiral gemisi serisine yeni bir Tensor G4 çipiyle birlikte dahil edilmesi bekleniyor. Bu hamle, orijinal Pixel Fold’un yaşadığı sorunları çözmeyi amaçlıyor ve sızan görseller, diğer Pixel 9 cihazlarıyla uyumlu bir tasarım sunduğunu gösteriyor.

Google’ın bu stratejisi, katlanabilir telefonları ayrı bir kategori olarak değil, ana ürün yelpazesi içinde birleştirerek farkını ortaya koyacak. Bu değişim, katlanabilir cihazı Pixel serisinde niş ve pahalı bir alternatif yerine temel bir seçenek olarak konumlandırabilir.

Google’ın Ekim ayında dört akıllı telefonu duyurması bekleniyor. Bunlar Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Google Pixel 9 Pro Fold olacak. Tüm cihazların Tensor G4 SoC’yi içermesi bekleniyor ancak belirtilen bilgilerin değişebileceği unutulmamalı. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.