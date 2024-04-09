Google cephesinin bir sonraki amiral gemileri olan Google Pixel 9 akıllı telefonlar Android 15 ile birlikte bir dizi yenilikçi yazılım özelliği sunmaya hazırlanıyor. En son beta sürümünde ortaya çıkan bazı kodlar, Pixel 9’a özgü olabilecek özelliklere işaret ediyor. Pixel 9 yazılım kodlarında boy gösterdi.

Google Pixel 9 ile Yeni Bir Dönem Başlıyor: İşte Android 15 ve Yenilikçi Yazılım Özellikleri

Google Pixel 9 ile ilgili yeni sızıntılar, en son beta sürümünde keşfedilen bazı kodlar aracılığıyla ortaya çıktı. Bu sızıntılar, Google Asistan kurulumu sırasında görülebilecek telefonla ilgili bazı ayrıntıları içeriyor. Ancak, Pixie adlı yeni bir yapay zeka asistanıyla ilgili herhangi bir referans bulunmuyor.

Google, yeni yapay zeka asistanı Pixie konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor ancak bu, Pixel cihazlarına özel bir yapay zeka asistanı olabileceğini gösteriyor. Pixie’nin Google Asistan’ın yerini almayacağı ancak özellikle Asistan çevrimdışı olduğunda devreye gireceği düşünülüyor.

Pixie’nin, Google Gemini tarafından destekleneceği ve daha az güçlü olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Pixie’nin bağlı uygulamalardan veri çekerek daha sağlam bir deneyim sunabileceği düşünülüyor. Pixel 9’un yanı sıra, Google’ın diğer ürünlerinde de kullanıma sunulması muhtemel. Samsung Galaxy AI ile yapay zeka mobil cihazlara son hız geliyor.

Pixel 9 serisinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin Google Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL olarak üç farklı model olarak gelmesi bekleniyor. Yeni nesil Tensor işlemcisi ve gelişmiş kameralarla donatılması beklenen telefonlar, kutudan Android 15 işletim sistemi ile çıkacak.

Google Pixel 9 serisi, kullanıcılara Android 15’in getirdiği yeniliklerle birlikte benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ancak, telefonların piyasaya sürülme tarihi ve özellikleri hakkında kesin bilgiler henüz mevcut değil. Bu yeni serinin piyasaya sürülmesiyle birlikte mobil teknolojide yeni bir dönemin başlayacağı beklentisi yüksek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce artık akıllı telefonların en büyük satış noktası yapay zeka yetenekleri mi olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!