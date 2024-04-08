Galaxy Watch 4 (2024) çok yakında gelebilir. Samsung Galaxy Watch FE adında yeni bir uygun fiyatlı akıllı saat modelinin piyasaya sürebileceği beklentisi, son zamanlarda ortaya atılan bir iddia ile sarsıldı. Güvenilir bir kaynak olan Max Jambor’un paylaştığı bilgilere göre, bu yeni cihazın aslında 2021 yılında hayatımıza giren Galaxy Watch 4 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği ortaya çıktı. İşte Galaxy Watch 4 (2024).

Samsung Galaxy Watch 4 (2024) Adı Çıkan Galaxy Watch FE Olabilir

Max Jambor, X’te yaptığı açıklamada Galaxy Watch FE adında bir versiyonun olmayacağını ve Samsung’un yaklaşan saatin aslında 2021’de tanıtılan Galaxy Watch 4’ün güncellenmiş bir versiyonu olacağını belirtti. Bu durum, Şubat ayında diğer bir güvenilir kaynak olan Roland Quandt’ın 2024’te bu cihazın yeni bir versiyonunun piyasaya sürülebileceğine dair verdiği sızıntılar ile uyumlu.

Samsung’un ürünlerinin yeniden markalanmış veya güncellenmiş versiyonlarını piyasaya sürmesi, şirket için alışıldık bir strateji. Örneğin, 2020’de çıkış yapan Galaxy Tab S6 Lite modelinin üçüncü versiyonu olan Tab S6 Lite (2024) kısa bir süre önce piyasaya sürüldü. Bu güncellenmiş versiyonlar genellikle önceki modellerle benzer özelliklere sahip oluyorlar.

Galaxy Watch 4 (2024) modelinin özellikleri büyük ölçüde 2021 Galaxy Watch 4 ile aynı olabilir. Özetlemek gerekirse, bu cihaz 40mm ve 44mm boyutlarında mevcut olacak, Samsung’un Exynos W920 yonga setine sahip olacak, gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve dairesel bir Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Şu anda, Watch 4 (2024) için resmi bir çıkış tarihi veya fiyat bilgisi mevcut değil. Ancak, Samsung’un bu yeni versiyonla ilgili duyurularını yakından takip ediyoruz. Yeni cihaz, daha uzun güncelleme desteği, güncellenmiş özellikleri ve uygun fiyatı ile Samsung Galaxy Watch ailesine güçlü bir eklenti olabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple Pencil 3 için heyecan verici gelişme

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy Watch FE modeli gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!