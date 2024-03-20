Google Pixel 8a’nın merakla beklenen özellikleri, Mayıs ayında düzenlenecek olan Google I/O etkinliği öncesinde netlik kazanıyor. Yeni bilgilere göre, Pixel 8a, önceki modeline göre önemli yeniliklerle geliyor ve kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Gelen bilgilere göre, Pixel 8a’nın ekranı, %40’a varan bir artışla Pixel 8 ile aynı 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ayrıca, 1400 nit’e kadar tepe parlaklığına ulaşabilen 6,1 inç FHD+ OLED ekranıyla dikkat çekecek. Bu, kullanıcılara canlı renkler ve akıcı bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

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Kamera özellikleri açısından, Pixel 8a’nın önceki model olan Pixel 7a ile benzer bir kurulumu koruduğu belirtiliyor. 64MP ana kameraya ek olarak, OIS özelliğiyle desteklenen 13MP ultra geniş ikincil kamera ve 4K video kaydı yapabilen 13 megapiksel ön kamera bulunacak. Bu, kullanıcıların çeşitli çekim ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir yelpazede seçenek sunmayı amaçlıyor.

Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran bir diğer özellik ise Pixel 8a’nın 5G SA/NSA desteğiyle gelecek olması. Google Tensor G3 yongasıyla güçlendirilen cihaz, aynı zamanda Pixel 8 serisinden tanıdık bir güvenlik yongası olan Titan M2’yi de bünyesinde barındıracak. Ancak, bazı kaynaklar, Pixel 8a’nın ekran teknolojisinde bir değişiklik yapacağını öne sürüyor. FOPLP yerine Samsung’un IPoP’sini (Paket Üzerinde Tümleşik Paket) kullanması bekleniyor. Bu, önceki modele göre maliyet tasarrufu sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Beklenen diğer özellikler arasında ekran içi parmak izi tarayıcısı, IP67 su ve toza dayanıklılık derecesi ve kablosuz şarj desteği bulunuyor. Ancak, pil özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, kullanıcıların uzun süreli kullanım için güçlü bir pil beklediği tahmin ediliyor.

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Google Pixel 8a özellikleri