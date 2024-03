Google, en son Pixel yazılım güncellemesiyle birlikte ilginç bir değişikliğe imza atarken, istemeden de olsa yaklaşan Pixel 8a planlarını öne sürdü. Şirket, genişletilmiş pil istatistikleri sayfasının Google Pixel 8a ve gelecekteki diğer cihazlar için özel olarak tasarlandığını onayladı.

Android 14 QPR1 güncellemesi, kullanıcıların şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretim tarihini gösteren kullanışlı bir pil istatistikleri özelliğini içeriyordu. Ancak, Mart 2024 Pixel güncellemesiyle birlikte bu özellik gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Google, bu konudaki açıklamalarında, bu özelliğin şu anda mevcut olan cihazlar için tasarlanmadığını ve yalnızca Google Pixel 8a ve sonraki modellerde etkinleştirileceğini belirtti. Şirket, “Bu sayfayı yalnızca Pixel 8a ve sonrasında etkinleştiriyoruz, bu yüzden bu WAI (Amaçlandığı Gibi Çalışmak)” dedi.

Google’ın bu açıklamaları iki önemli noktayı doğruluyor. İlk olarak, Google’ın uygun fiyatlı Pixel 8a’nın varlığını resmi olarak doğruluyor olması dikkat çekiyor. İkinci olarak, bu açıklama, Pixel 8a ve sonraki Pixel modellerinin pil sağlığı izleme konusunda özel ve daha kapsamlı bir bölüme sahip olacaklarını gösteriyor.

Ancak, bu özellik eski Pixel cihazlarında kullanılamayacak. Bu değişiklik, Google’ın Pixel kullanıcılarına telefonlarının pil ömrünü anlamaları için daha iyi araçlar sağlama çabasını gösteriyor.

Pixel 8a’nın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor ve muhtemelen Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğiyle eş zamanlı olacak. Bu zaman çizelgesi, önceki Pixel modellerinin piyasaya sürülme modelini yansıtıyor.

Google Pixel 8a’nın teknik özellikleri hakkında ise bazı söylentiler dolaşıyor. Rapora göre, Pixel 8a’nın Tensor G3 çipiyle gelebileceği belirtiliyor. Bu çip, amiral gemisi Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonlarında bulunan Tensor G3 çipinin bir versiyonu olabilir.

Cihazın 8 GB RAM’e sahip olması ve 27W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Geçen yılın ekim ayında sızdırılan CAD görüntülerine göre, Pixel 8a’nın boyutları 152,1 x 72,6 x 8,9 mm ve 6,1 inçlik bir OLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak, akıllı telefonla ilgili daha fazla detay henüz açıklanmadı.

