Google bugün, bir sonraki büyük donanım etkinliğinin tarihini duyurarak, iPhone 15 etkinliğiyle dikkatleri üzerrine çeken Apple’a resmen tokat niteliğinde bir cevap verdi. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun resmi tanıtımı 4 Ekim’de gerçekleşecek! İşte Pixel 8 serisi hakkında bildiğimiz her şey!

Google Pixel 8 Serisi Güncellemelerde Apple’ı Bile Geçecek!

Ünlü bir YouTube yayıncısının paylaştığı Pixel etkinlik davetiyesiyle ortalık karıştı. Google, ABD’de New York City’de düzenleyeceği etkinlik davetiyesinde farklı bir yaklaşım benimsemiş durumda. Etkinlik 4 Ekim Çarşamba günü yerel saatle sabah 10’da başlayacak.

Google, bu etkinlikte Pixel cihaz portföyündeki en yeni modellerini açıkladı. Google’ın Pixel cihazları son zamanlarda bir tablet, bir katlanabilir telefon ve bir akıllı saat ile genişlemiş durumda. Pixel Fold ve Pixel Tablet çok yakın zamanda tanıtıldıkları için bu modellerin yeni halleri etkinlikte yer almayacaktır. Ancak Google Pixel Watc 2 tanıtımda yer alabilir.

İlginç bir şekilde, büyük olasılıkla daha fazla heyecan yaratmak için, Google geçtiğimiz gün Pixel 8 Pro akıllı telefonunu kendi çevrimiçi mağazasında sızdırdı.

Pixel 8 Pro’nun sızdırılan bilgilerine göre arka tarafta bir sıcaklık sensörü, 6,7 inç 120Hz QHD+ LTPO OLED ekran, Tensor G3 yonga seti, 12 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, 50 MP ana kamera, 64 MP ultra geniş açı ve 48 MP telefoto kameradan oluşan üçlü arka kamera sistemi, 11 MP selfie kamerası ve 27W kablolu şarj destekli 4.950 mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.

Google’ın en yeni akıllı telefonu beklendiği üzere kutudan çıktığı gibi en yeni Android sürümü olan Android 14’ü çalıştıracak.

Pixel 8 ise aynı yonga seti ve Android sürümüne sahip olacak. Ayrıca, benzer depolama seçenekleri, optik parmak izi sensörü, 6,17 inç boyutlu 120Hz OLED ekran, 50 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamerasından oluşan çift arka kamera sistemi, 24W kablolu ve 12W kablosuz şarj destekli 4.485 mAh batarya gibi özellikler sunacak.

Bizler de Pixel 8 serisinin neler sunacağını merakla bekliyoruz. Google bu modellerle beraber Apple’ın iPhone 15 serisine ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pixel 8 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!