Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları Google Pixel 8 ve 8 Pro, 4 Ekim’deki “Made by Google” etkinliğinde tanıtılacak. Sızıntılar ve söylentiler, bu cihazlar hakkında pek çok ayrıntıyı öğrenmemize olanak sağlamıştı. Şimdi ise bu bilgilere Avrupa fiyatları eklendi! Google bu fiyatlarla ne yapmak, nereye varmak istemektedir?!

Google Pixel 8 ve 8 Pro İçin Avrupa Fiyatları Ortaya Çıkt!

Gelen bilgilere göre, serinin standart modeli Pixel 8 Avrupa’da 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Renk seçenekleri arasında Kahverengi, Siyah, Pembe ve Yeşil bulunacak. 128GB modelin fiyatı, vergiler dahil 874 euro olacakken, 256GB versiyonun fiyatı 949 euro olarak belirlenmiş.

Pixel 8 Pro ise 128GB, 256GB ve büyük bir 512GB depolama seçeneği ile sunulacak. Renk seçenekleri arasında Mavi, Siyah, Beyaz ve Yeşil yer alacak. Avrupa’da 128GB depolama modelinin fiyatı, vergiler dahil 1,235 euro olarak planlanıyor. Üst düzey 512GB model ise 1,460 euro fiyat etiketi taşıyacak. Ortanca model olan, 256GB depolama sürümü ise 1.309 euro fiyatla satışa sunulacak.

Teknik özelliklere baktığımızda, Pixel 8’in 6.17 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekran, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğü ve 1400 nit maksimum parlaklığıyla dikkat çekecek. Ayrıca, değişken yenileme hızıyla daha akıcı ve tasarruflu bir deneyim sunacak. Pixel 8 Pro ise 6.7 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olabilir, bu ekran 2992 x 1344 piksel çözünürlüğü ve 1600 nit maksimum parlaklığı destekleyecek.

Her iki telefon da 12GB’a kadar RAM ve yeni Tensor G3 çip ile gelecek. Standart modelin 4485 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenirken, Pro versiyonunun biraz daha büyük, 4950 mAh bir batarya ile gelebileceği söyleniyor. Google’ın bu yeni akıllı telefonlarıyla ilgili daha fazla ayrıntıyı 4 Ekim’deki etkinlikte öğreneceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo gibi rakipler bu fiyat aralığında daha güçlü modeller sunarken Google Pixel serisinin satmasını sağlayacak şey sizce ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!