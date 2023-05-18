Google’un yeni akıllı telefon modelleri Pixel 8 Pro ve Pixel 8, iddialara göre “termometre” özelliğiyle donatılarak, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak. 18 Mayıs’ta 91Mobiles ve sızıntı yapan Kuba Wojciechowski, Pixel 8 Pro’yu sergileyen kısa bir video yayınladı. İşte detaylar.

Daha önce sızdırılan Pixel 8 Pro görüntülerinde gördüğümüz tasarımı doğruluyor. Ancak daha da ilginç olanı, videonun kimsenin beklemediği çok sıra dışı bir özellik dikkat çekecek.

Pixel 8 Pro’da sıcaklık sensörü yer alacak

40 saniyelik video, sensörün telefonun arkasında LED flaşın altında küçük bir daire olduğunu gösteriyor. Bunu daha önce Mart ayındaki Pixel 8 Pro renderlarında görmüştük, ancak o zamanlar bunun iPhone 14 Pro’da olduğu gibi bir lidar sensörü olduğundan şüpheleniliyordu.

Pixel 8 Pro’nun sıcaklık sensörünü kullanmak için, sensörün alnınızı ve şakağınızı engelsiz bir şekilde görebilmesi için yüzünüzdeki gözlükleri ve diğer aksesuarları çıkarılacak.

Pixel 8 Pro, vücut sıcaklığını ölçmenin yanı sıra nesnelerin sıcaklığını da ölçebilecek. Toplanan veriler yerel olarak depolanacak ve Android Private Compute Core aracılığıyla işlenecek. Ayrıca, bu özellik halihazırda Google çalışanları tarafından test ediliyor.

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Dahası, bu sıcaklık sensörünün yalnızca Pixel 8 Pro’da görüneceği ve normal Pixel 8’de bulunmayacağı bildiriliyor. Bu yılın başlarında sızdırılan Pixel 8 görsellerinde arkadaki ekstra sensörün gösterilmediği düşünülürse, bu doğru olabilir. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.