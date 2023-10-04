Bugün tanıtılacak olan Google’ın yeni Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri, Tensor G3 yonga setini kullanacak. Ancak performans açısından beklenenin altında kaldığı görünüyor. Yapılan karşılaştırmalar, Tensor G3’ün aslında Apple’ın üç yıl önce piyasaya sürdüğü A14 Bionic yonga setinden daha düşük performansa sahip olduğunu gösteriyor.

Tensor G3, A14 Bionic’e göre yüzde 21,5 daha yavaş olarak ortaya çıkıyor. Ancak Tensor G3’ün geliştirilmiş üretim süreci, güç verimliliği açısından daha iyi olabilir. Geekbench 6 test sonuçlarına göre, Tensor G3, tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans açısından mevcut nesil yonga setleri olan Snapdragon 8 Gen 2 ve A17 Pro’nun gerisinde kalıyor. Ayrıca, çoklu çekirdek performansı daha düşük olsa da, A14 Bionic yonga seti, tek çekirdek performansında yüzde 21,5 daha hızlı.

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Bu sonuçlar, kağıt üzerindeki puanların gerçek dünya deneyimini tam olarak yansıtmadığını gösteriyor. Ancak daha düşük bir puan genellikle performansın düşük olduğu anlamına gelir, bu da kullanıcıların internet gezinme, video izleme, oyun oynama ve üretkenlik uygulamalarını kullanırken performans sorunları yaşayabileceği anlamına geliyor.

Tensor G3’ün tek potansiyel avantajı güç verimliliği olabilir, çünkü Samsung’un geliştirilmiş 4nm işlemiyle üretildiği belirtiliyor. Bu, watt başına performans ölçümlerinin A14 Bionic’ten daha yüksek olabileceği anlamına gelebilir.

Ancak, gelecek yılın modelleri olan Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’da Tensor G4’ün kullanılacağı söylentileri var ve bu yeni yonga setinin küçük yükseltmeler sunacağı iddia ediliyor. Bu nedenle, Tensor G3’ün performans sorunlarına sahip olanlar, gelecek yılki modelleri beklemeyi düşünebilirler.