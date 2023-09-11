Google, 4 Ekim 2023 tarihinde tanıtacağı yeni Pixel 8 serisi hakkında sürekli olarak bilgi sızıntılarına maruz kalıyor. Bu yeni seri, Android cephesinde iPhone’a ciddi bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Geçmiş Pixel modellerine bakıldığında, Tensor çipi her zaman bir sorun kaynağı olmuştu. Google’ın özel tasarım çipi, rekabetin biraz gerisinde kalmıştı. Özellikle ilk Tensor çipi, bağlantı ve ısınma sorunlarıyla mücadele etti. Tensor G2 ile bazı gelişmeler kaydedildi, ancak ısınma sorunları hala devam etti. Bu noktada Qualcomm’un Snapdragon çipleri de gelişmeye devam ediyor.

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Ancak Tensor G3’ün, önceki nesillere göre büyük bir yenilik getirmesi bekleniyor. Sızıntılara göre, yeni düzenlenmiş çekirdek yapısı ve güncellenmiş bileşenler sayesinde daha iyi performans sunacak. Ayrıca, Tensor G3’ün Samsung işlem düğümünde üretildiği göz önüne alındığında, TSMC ile benzer bir süreç kullanılması olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pixel 8 ve özellikle Pixel 8 Pro, ekran tasarımı açısından da dikkat çekiyor. Kavisli kenarlardan düz cam panellere geçiş yapılması, estetik ve kullanım açısından önemli bir değişiklik olarak görülüyor.

Google ayrıca yazılım güncellemeleri konusunda da önemli bir taahhütte bulunuyor. Pixel 8 serisi, diğer Android markalarına göre daha uzun süreli güncelleme desteği sunacak.

Kamera sensörü açısından, Pixel 8 serisinin Samsung GN2 gibi yeni bir sensörle geleceği belirtiliyor. Bu, Google’ın kamera performansını daha da geliştirmesine yardımcı olabilir.

Fiyatlandırma konusunda ise, Pixel telefonlarının genellikle uygun olduğu göz önüne alındığında, artan fiyatlar dikkat çekiyor. Ancak bu artışın rekabeti nasıl etkileyeceği henüz net değil.

Sonuç olarak, Pixel 8 serisi, teknik özellikler ve tasarım açısından önemli gelişmeler sunuyor gibi görünüyor. Ancak fiyatlandırma ve rekabetin nasıl şekilleneceği, resmi tanıtım sonrasında daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.