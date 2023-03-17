Şirketin yaklaşmakta olan Pixel 7a üç ay içinde piyasaya sürülecek ve uygulamalı görüntülerinden ayrıntılı özelliklerine kadar her şeyi gözler önüne serdi. Şimdi de eBay’de Pixel 7a prototipine ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı ve listede cihazın açık haldeki fotoğrafları da yer alıyor. İşte ayrıntılar.

nikoskom-94 kullanıcı adına sahip bir eBay kullanıcısı görünüşe göre bir Pixel 7a prototipi satıyor. Telefon, çeşitli raporlarda ortaya çıkan aynı tasarımla resmedilmiş ancak bir telefonun logosunda bir anormallik mevcut. Pixel akıllı telefonların arkasında Google’ın “G” logosu yer alıyor ancak bu prototipte Pac-Man siluetine daha çok benzeyen bir logo bulunuyor.

eBay’deki listede nikoskom-94’ün prototip cihazı açık arttırmayla 5,000 dolaraa satmaya çalıştığı ancak şaşırtıcı bir şekilde alıcı çıkmadığı görülüyor. Bunun üzerine fiyat önce 2,500 dolara, ardından da 1,650 dolara düşürülmüş. Ancak cihaz şu anda 2.550 Dolar fiyatla yeniden listelendi ve açık artırma Cumartesi günü sona erecek. Bu fiyat, 500 doların altında satılması beklenen bir cihaz için hala fahiş.

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Pixel 7a’nın Mayıs ayında Google’ın I/O 2023 konferansı sırasında görücüye çıkacak. Şirket aynı etkinlikte Fold ve Pixel Tablet’i de sergileyebilir. Önceki raporlara göre Pixel 7a, 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacak. Muhtemelen Pixel 7 serisine benzer şekilde Tensor G2 yonga seti, 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB UFS 3.1 depolama alanı ile birlikte sunulacak. Yazılım cephesinde, telefon Android 13 işletim sistemini ile beraber gelecek.