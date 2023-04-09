Android cihazınızda belirli bir telefon numarasını engelleme ihtiyacı hissedebileceğiniz çeşitli durumlar vardır. Bu, istenmeyen satış aramaları aldığınızda veya günlük rutininizi bozan istenmeyen robocall ve spam aramalarla dolup taştığınızda ortaya çıkabilir.

Neyse ki, Android telefonlar bu numaraları kalıcı olarak engelleme esnekliği sunarak bu sıkıntılardan kurtulmanızı sağlar. Ayrıca, fikrinizi değiştirmeniz durumunda, numaraların engelini istediğiniz zaman kaldırma seçeneğine sahip olursunuz ve böylece arama tercihleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Android Telefonumda bir numarayı nasıl engellerim?

Android cihazınızda bir telefon numarasını engellemek basit bir işlemdir ve bu amaca ulaşmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak, bir numarayı engellemek için kullanılan belirli tekniğin cihaz üreticisine bağlı olarak biraz farklılık gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bu küçük farklılıklar ne olursa olsun, her yöntem kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır ve Android akıllı telefonunuzda istenmeyen arayanları kolayca ve etkili bir şekilde engelleyebilmenizi sağlar.

İlginizi çekebilir: realme GT 2 Pro ile Test Yaptık! | Snapdragon 8 Gen 1 Isınıyor Mu?

Android cihazınızda bir numarayı engellemenin en kolay yolu telefonunuzdaki Telefon uygulamasının içinden yapmaktır. Bunu yapmak için Telefon uygulamasını açın ve üç nokta ile Daha Fazla‘yı ve ardından Çağrı Geçmişi‘ni seçin. Daha sonra aldığınız ve yaptığınız aramaların bir listesini göreceksiniz.

Engellemek istediğiniz aramanın telefon numarasını seçin ve ardından Spam’i engelle/rapor et öğesini seçin. Bu telefon numarası artık cihazınızda engellenecek ve artık bu numaradan herhangi bir çağrı almayacaksınız.

Android’de bir numaranın engelini nasıl kaldırırım?

Bir numarayı yanlışlıkla engellediyseniz veya engellediğiniz bir numaranın engelini kaldırmak istiyorsanız, bunu Android akıllı telefonunuzda kolayca yapabilirsiniz. Android cihazınızda bir numaranın engelini kaldırmak için Telefon Uygulamasını açın ve ardından üç nokta ile Diğer’i seçin, şimdi Ayarlar > Engellenen numaralar’ı seçin. Daha sonra cihazınızda engellenmiş olan telefon numaralarının bir listesini göreceksiniz.

Android Telefonunuzda engelini kaldırmak istediğiniz telefon numarasını seçin ve yanındaki Temizle ve ardından Engeli Kaldır öğesini seçin. Bu telefon numarası artık telefonunuzda engellenmez ve telefon aramalarını tekrar alabilirsiniz.

Android’de bilinmeyen veya gizli numaraları nasıl engellerim?

Bazen spam aramalar veya robocall aramaları aldığımızda arayan kişi numarasını tamamen gizler, Android telefonunuzda tüm bilinmeyen numaraları engellemek için bir seçenek vardır.

Android cihazınızda tüm bilinmeyen telefon numaralarını engellemek için Telefon uygulamasını seçin ve açın, şimdi üç nokta ile Daha Fazla’yı seçin ve Ayarlar > Engellenen numaralar’a gidin, şimdi Bilinmeyen ayarını seçin ve bunu açın.

Bu ayar açıldıktan sonra artık bilinmeyen telefon numaralarından arama almayacaksınız, bu ayar yukarıdaki adımları izleyerek her zaman tekrar kapatılabilir.

Bu konu hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyarsanız, lütfen aşağıya bir yorum bırakmaktan çekinmeyin.