Google, Pixel 7 telefonları için Clear Calling özelliğini yayınlıyor. Bu özellik telefon görüşmelerinde sesi temizleyerek hattın diğer ucundaki Pixel telefon kullanıcısının daha az arka plan gürültüsü duymasını ve arayan kişiyi daha iyi anlamasını sağlıyor.

Google bu özelliği daha önce duyurmuştu, ancak şimdi Pixel telefonlar ve Pixel Watch için çıkacak özellik güncellemesine dahil edildi. Clear Calling, sesi yükseltmek ve arka plan gürültüsünü bastırmak için hattın diğer ucundan gelen sesi işlemenin bir yoludur. Google’a göre bu özellik bir Tensor işlemciye ihtiyaç duyuyor, bu da özelliğin Pixel 6a ve 6’ya daha sonra geleceği anlamına geliyor.

Özellik düşüşü ayrıca sesleri ayırmak için Kaydedici için bir yükseltme içeriyor. Bu özellik uygulamanın İngilizce versiyonunda yer alıyor ve bir toplantı sırasında kimin ne söylediğini arayüzde göstermeye çalışıyor.

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Telefon için yükseltme ayrıca güvenlik ve gizlilik ayarları için yeni bir menü içeriyor. Ayrıca Pixel 7 telefonlar için VPN özelliğini de içeriyor. Buna ek olarak, Pixel Watch için yükseltme, kutucukta favori kişileri görme özelliklerine sahiptir ve güneşin batmasına ne kadar kaldığını görmek için bir kutucuk vardır. Yükseltme, Pixel 4’ten bu yana Pixel telefonlar için bu hafta çıkıyor.