Google Pixel 6, ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir

Teknoloji devi Google’ın, “Google Pixel 6” olduğu düşünülen yeni bir ekran altı kamera teknolojili telefonu için aldığı patent ortaya çıktı. Google’ın aldığı patentlerde telefonun ön tasarımı açıkça belli oluyor, işin dikkat çekici tarafıysa ön tarafında herhangi bir kamera yer almıyor. Bu gelişmeyle birlikte akıllara “Google ekran altı kameralı telefon mu geliştiriyor?” sorusu geldi.

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Ekran altı kamera teknolojisi, henüz çok genç bir teknoloji. Bu noktada ZTE, Axon 20 5G modeliyle ekran altı kameralı telefon pazarına öncülük ediyor olsa da, teknolojinin tam anlamıyla hayatımıza girmesini biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bugünlerde ise ABD’li teknoloji devi Google’ın almış olduğu bir patent, bu teknolojiye ev sahipliği yapacağını ortaya koydu.

Google Pixel 6 olması beklenen telefon, ön tarafında hiçbir kamera olmamasıyla dikkat çekti

PatentlyApple tarafından ortaya çıkarılan patent bilgilerine göre Google, ön tarafında herhangi bir kamera bulunmayan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Google Pixel 6 olduğu düşünülen bu telefon şimdilik daha patent aşamasında olduğundan dolayı özellikleri kesinleşmiş değil, dolayısıyla spesifik olarak net bir şekilde ekran altı kameralı olup olmayacağını söylemek için çok erken.

Fakat patent bilgilerinde ortaya çıkan görüntülerde telefonun ön kısmında kamera bulunmaması oldukça dikkat çekici ve telefonun böyle bir ön tasarıma sahip olması, akıllara Google’ın ekran altı kameralı telefon geliştirmek için kolları sıvadığı ihtimalini getiriyor. Eğer ihtimaller doğruysa Google Pixel 6, tüketicileri ekran altı kamera teknolojisiyle bir araya getiren bir akıllı telefon olacak.

Anlaşılan o ki 2021 yılında ekran altı kameralı telefonları bir hayli konuşuyor olacağız. Bu sene Çinli akıllı telefon devi ZTE, kendi ekran altı kameralı akıllı telefon modelini piyasaya sürmüştü. Hatta Xiaomi ve OPPO da kendi ekran altı kameralı telefonlarına ait prototiplerini tanıtmışlardı.

Bununla birlikte de Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı katlanabilir akıllı telefonlardan bir tanesinin de ekran altı kamera teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşin için bir de Huawei girdiğindeyse teknoloji dünyasının duayenleri bu teknolojiye ev sahipliği yapmış olacaklar.