Google, geçen haftaki kesintiyle ne kadar kaybetti?

Geçen hafta Google hizmetlerinde yaşanan kesintiden dolayı Gmail ile beraber Youtube, Drive, Meet ve Docs gibi hizmetlere erişim sağlanamıyordu. Hatta Android işletim sistemindeki bazı özellikler bile bu durumdan etkilenmişti ve Fotoğraflar ve Haritalar gibi işlevler kullanılamıyordu.

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Yaklaşık bir saat civarında süren kesinti, bizlerin her alanda tek bir firmanın ürünlerine olan güvenimizi nihayet sorgulatmaya başlatmıştı. Ancak kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmanın yanında, bu durum Google’a milyonlara mal olmuş gibi duruyor. Özellikle Youtube reklamları üzerinden Google’ın kaybettiği gelir oldukça yüksek.

2019 yılı için Alphabet earnings raporunda yıl boyunca Youtube’un 15.15 milyar, saatlik ise 1.73 milyon dolarlık bir geliri Google’a sağladığını görebiliyoruz. Ancak TechRadar Pro sitesine bazı analistler tarafından gelen bilgilere göre bu rakamda 2020 yılı için %30-40 civarında bir artış bekleniyor. Bu yılın üçüncü çeyreği verileri ve diğer öngörüler göze alındığında bu yıl Google için saatlik 2.3 milyon dolarlık bir geliri bu alanda görmemiz muhtemel. Kesintiden etkilenen diğer hizmetlerin ise ücretsiz veya tek seferlik ödeme içeren hizmetler olmalarından dolayı direkt bir kayıp sağlamadıkları söylenebilir.

Ancak bu rakamın dışında, söylediğimiz gibi tek bir hizmete fazla bağlı kalındığını anlayan kullanıcılar ve işyerleri; bu alanlarda çeşitlilik arayabilir veya sağlayıcı değişikliğine gidebilirler. Ayrıca bu kesinti zamanında, bu hizmetler ile iş yapılamamasından dolayı Google’a dava açılması da ihtimaller arasında.

Her ne kadar Google’ın kaybettiği bu rakam, kazandığı kavranması güç milyarlar arasında oldukça küçük gibi görünse de; bu kesinti tek bir hizmet sağlayıcıya bağlılık konusundaki tartışmaları daha da ateşleyebilecek gibi duruyor. Öte yandan yine de bu durumun Google özelinde bütün hizmet sağlayıcılarının kendini geliştirmesi ve güven kazanması için bir fırsat olduğunu da söyleyebiliriz.