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Google, Android origamisi yapılış videosu paylaştı
Google, Android origamisi yapılışını anlattığı yeni bir Youtube videosunda evde kalınan bu günlerde izleyicilere yeni bir yetenek öğretip yapacak yeni bir şey sunuyor.
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Android Developers Youtube kanalından paylaşılan videoda origami ile kukla olarak da kullanılabilecek bir “bugdroid” yapımı gösteriliyor. Android Police tarafından gelen bilgiler ise fikrin Google yazılım mühendisi Lisa Nguyen Quang Do tarafından; videonun ise Google VP mühendisi Seang Chau tarafından çekildiğini bizlere söylüyor.
Android’in bugdroid modeli ilk olarak Google grafik tasarımcısı Irina Blok tarafından oluşturulmuş ve 2007 yılının Kasım ayında Android duyrulduğu zaman sunulmuştu. Ancak bu model o zamanlar için başta Google’a sunulmamıştı ve Android geliştirici topluluğu tarafından farklı versiyonları da üretilmişti. Şimdi ise Android akıllı telefonlarının piyasada kapladıkları yerin yaklaşık olarak %85 olduğunu düşündüğümüzde, bu yeşil bugdroid yaratığının teknolojide oldukça popüler ve tanınır olduğunu söyleyebiliriz.
Paylaşılan video ise yaklaşık on bir buçuk dakika civarında ve bu süre Android origamisi yapmak için gereken zaman ile aşağı yukarı aynı. Denemeye karar vermeniz durumunda ise ihtiyacınız olan tek şey 15×15 boyutlarında bir kağıt parçası. Üstelik kendi bugdroid origaminizi yapmanıza otuz adımda yardım edecek bir PDF dosyasını da buradan indirebilmeniz mümkün. Google’ın paylaştığı videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin!
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MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
MediaMarkt 2021 yılına girerken MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları indirim dönemine tüm hızıyla devam ediyor. MediaMarkt.com.tr üzerinde birçok ürüne çeşitli indirimler sunuyor. Biz de HWP olarak devam eden bu kampanyalardan bazı örnekleri derledik.
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MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için öne çıkan ürünler neler?
Huawei Y6
Huawei Y 6 2019 32 GB akıllı telefon 2199 TL fiyat avantajıyla satın alınabilir. Üstelik yanında Huawei Band 3E akıllı bileklik hediyesiyle beraber geliyor!
Samsung 55TU8500 55″ 139 Ekran Ultra HD LED TV
MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için Samsung’un 55 inç büyüklüğündeki 4K LED televizyonu da indirimde. 6499 TL fiyat avantajı ile sadece MediaMarkt.com.tr’de!
OPPO A72
OPPO’nun fiyat performans telefonlarından biri olan A72, Arzum el blender seti hediyesi ile beraber sadece 2999 TL’ye satılıyor.
Tefal FV1842 Maestro Plus Buharlı Ütü
Tefal’in buharlı ütü modeli Maestro Plus, 279 TL’lik fiyat avantajı ile geliyor. Yeni yıl fırsatlarında küçük ev aletleri de MediaMarkt.com.tr’de!
Huawei Watch GT 2
Huawei Watch GT 2 modeli, uzun ömürlü pili ve klasik saat görüntüsü ile dikkat çekiyor. 1349 TL’lik fiyatıyla oldukça güzel bir yeni yıl hediyesi olabilir. Ürün, Android ve iOS cihazları ile uyumlu bir şekilde çalışması da önemli artılarından biri.
Philips StyleCare Isıtmalı Düzleştirme Fırçası
MediaMarkt Yılbaşı Fırsatları için kadınlara özel kişisel bakım ürünleri de yer alıyor. 379 TL fiyatıyla saç düzleştirme işini Philips StyleCare’a bırakabilirsiniz.
Yukarıda Hardware Plus olarak listelediğimiz kampanyalı ürünlerin daha fazlasını MediaMarkt.com.tr üzerindeki bu bağlantıdan alabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Huawei, telefondaki çizikleri gideren bir patent aldı!
Akıllı telefonlarda zamanla oluşan çizikler, bir süre sonra kullanıcıları üzecek kadar ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bu nedenden dolayı genellikle koruyucu kılıf ve ekran filmi gibi çözümlere başvuruluyor. Huawei, aldığı yeni bir patent ile telefonlardaki çizikleri kolay şekilde onarmayı hedefliyor!
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Huawei, ultrasonik ekran çizik onarıcı üzerinde çalışıyor!
Huawei’nin geliştirdiği teknoloji, şirketin Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvurunun onaylanması ile ortaya çıktı. Telefonların ön ve arka yüzeyinde oluşan çizikleri yok ettiği belirtilen patent, lazer özelliği bulunan bir cihaz ve solüsyon formülünden oluşuyor. Verilen tarife göre, çizikleri giderecek onarım ve temizleme işlemi toplam 4 farklı aşamadan oluşuyor.
İlk aşamada söz konusu lazer ekipman ile akıllı telefonun ön ve arka yüzeyindeki çizikler tespit ediliyor. Sonraki aşamada ekran camı alkol ile, arka yüzey ise ultrasonik bir temizleyici ile temizleniyor. Üçüncü aşamada ise Huawei laboratuvarlarında geliştirilen özel bir solüsyon devreye giriyor. Akrilat ve epoksi reçine bazlı özel solüsyon şeffaf bir yapışkan filme uygulandıktan sonra telefona uygulanıyor. Son aşamada da 320 – 420 nm dalga boyuna sahip ultraviyole ışık ile dolgu harcının çizikleri doldurması sağlanıyor.
22 Aralık’ta onaylanan patent başvurusu, aslında bilindik bir yönteme dayanıyor. Huawei, halihazırda satışı yapılan ve genellikle şehir efsanesi olarak bilinen dolgu macunu benzeri bir solüsyon geliştirmiş. Ancak ilk adımda kullanılan lazer tespit cihazının çizikleri tamamen gidermek adına önemli olduğu tahmin ediliyor. Son olarak bu teknolojinin bireysel kullanımın aksine onarım hizmetleri veren kurumsal işletmeler için satışa sunulmasının beklendiğini belirtelim.
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Bu Hafta Sonu Yılbaşına Özel Fırsatlar MediaMarkt’ta!
MediaMarkt internet sitesinde bu hafta sonu yılbaşına özel fırsatlar dikkat çekiyor. Halen yılbaşı hediyesi almadıysanız mutlaka mediamarkt.com.tr adresine göz atmanızı öneriyoruz. Biz de bu indirimlerden bazılarını derledik.
Yılbaşına Özel Fırsatlar listesinde öne çıkan ürünler neler?
Babyliss ST250E Super Shine 230 Saç Düzleştirici
Kadınlara özel bir hefiye olarak tercih edeibleceğiniz Babyliss markalı Super shine 230 saç düzleştirici hafta sonu fırsatı ile 399 TL avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Philips GC4909/60 Azur Buharlı Ütü
İnatçı kırışıklıkları kolayca gidermek için kumaşlara daha derinlemesine nüfuz edecek şekilde tasarlanan Azur, güçlü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde, kırışıklıkların daha hızlı giderilmesi için kumaşa %50’ye kadar daha fazla buhar nüfuz edebiliyor.
Fitbit Versa 2 Akıllı Saat
Tam manasıyla bir sağlık takibi saati olan FitBit Versa 2, ilk nesile göre yenilenerek karşımıza çıktı. Amazon Alexa desteği sunan saat 7/24 saat takibi, uyku takibi, SPO2 ölçümü gibi önemli özelliklere sahip.
Logitech G300S Oyuncu Faresi
Kablolu ve fiyat/performans bir oyuncu faresi arayanlar için bire bir olan G300S, ergonomik tasarımı ve bol tuşlu yapısıyla dikkat çekiyor. Giriş seviyesi bir oyuncu faresi olmasına rağmen rahat ve uzun ömürlü kullanımı sunuyor.
Logitech G G213 Prodigy Oyuncu Klavyesi
Hafta sonu fırsatlarında Logitech’in fiyat/performans odaklıo oyuıncu klavyesi olan G213 Prodigy, RGB aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Standart klavyelere göre 4 kat daha hızlı ve sağ üstteki medya kontrol tuşları ile rahat bir kullanım sağlıyor.
WD 8TB 3.5″ Element USB 3.0 Harici Disk
Harici depolama birimi olarak bol bol alan kazanabileceğiniz WD Element ailesi, yedekleme açısından en çok tercih edilen modellerden. 8 TB gibi geniş bir alana sahip olabileceğiniz bu model, fiyat avantajıyla MediaMarkt.com.tr’de!
Listelediğimiz ürünlerden çok daha fazlası 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Yılbaşı’na Özel Fırsatlar olarak MediaMarkt.com.tr üzerinde devam ediyor. Yılbaşı hediyenizi ararken bu fırsatı kaçırmayın!
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: levent_orgun, 16 saat önce
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