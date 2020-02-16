Google Pixel 5 XL sızdırılmış olabilir!

Geçtiğimiz ay içinde, Google‘ın yaklaşmakta olan orta seviye Pixel telefonundan neler bekleyebileceğimizi ortaya koyan birkaç sızıntı gördük. Google Pixel 5 XL için konuşmak henüz erken de olsa bazı sızıntılar olduğu tahmin ediliyor.

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Google Pixel 5 XL sızıntı tahminleri neler?

Cihazın nasıl görünebileceğine dair ilk görüntüler tahmini olarak elimize ulaştı. Youtuber Jon Prosser‘e göre yaklaşan Pixel 5 XL‘ın iddia edilen ilk görüntüleri şu an bir rapor olarak yayınlandı. Raporda bir 3D render olarak hayal edilen CAD (bilgisayar destekli çizim) bulunuyor. Bulgular hakkında rapor vermeden önce güvenilir bir kaynaktan aldığına emin olmak isteyen Jon Prosser bu kaynağı bulduğunu belirtiyor.

Prosser bu görüntünün üç prototipten biri olduğunu söylüyor. Yani gördüğünüz render Pixel 5 XL olabilir veya olmayabilir kesin değil. Diğer iki prototip ise güncel Pixel telefonların kamera kurulumuna benziyor. Bu render kesinlikle şu anda benzersiz bir tasarıma sahip, Apple ve Samsung‘un dikdörtgen tasarımından sonra Google‘ın bu tarz bir tasarıma gitmesi oldukça iyi bir fikir olacağa benziyor.

Kameralara gelince, elimizdeki görselde 3 kamera olduğu gözüküyor. Birinin ultra geniş açılı kamera olacağı tahmin ediliyor. Google Pixel 4′ün en büyük eleştirilerinden biri ultra geniş açılı kamera olmadan piyasaya sürülmesiydi. Telefonun önden nasıl göründüğüyle alakası ise henüz bir bilgi yok.