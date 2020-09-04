Google Pixel 5 Avrupa fiyatları ve renk seçenekleri sızdırıldı!

Geçtiğimiz ay Google, 349$’lık uygun fiyatıyla orta segmente konumlanmış Google Pixel 4a‘yı resmi olarak kullanıcılara tanıtmıştı. Pixel 4a lansmanında Google, bu sonbaharda Pixel 4a 5G ve Pixel 5‘i piyasaya süreceğini doğruladı. Cihazların teknik özellikleri ise henüz onaylanmadı. Fakat Pixel 4a 5G‘nin 499$ olacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

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Google Pixel 5, Avrupa’da hangi fiyattan satışa çıkacak?

Geçtiğimiz hafta çıkan söylentilere göre Pixel 5 ve Pixel 4a 5G bu ay tanıtılacak. Şimdi ise bir sızıntı uzmanı, cihazların Avrupa fiyatlandırmaları ve renk seçenekleri hakkında bazı iddialarda bulundu. Sızıntılara göre Pixel 4a 5G, 499€ ile fiyatlandırılacak. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak. Pixel 5 ise 629€ ile fiyatlandırılacak ve siyah, yeşil olmak üzere iki farklı renk ile gelecek. Cihazın ABD‘de 649$’dan fiyatlandırılması bekleniyor ancak cihaz hakkında henüz başka resmi bir bilgi bulunmuyor.

Android Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Google Pixel 5, 6 inçlik OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ekranın ön tarafında nokta delik tasarımlı tek selfie kamerası bulunması bekleniyor. Bunun haricinde paylaşılan raporda cihazın Snapdragon 765G ile geleceği söyleniyor. Yonga setinde bulunan entegre Snapdragon X52 modem sayesinde cihazın 5G’yi desteklemesi beklenen özellikler arasında. Cihazın çıkış tarihi yaklaştığı için telefon hakkında önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi almayı umuyoruz.