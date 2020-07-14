Google Pixel 4a, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!

Google Pixel cihazlar, çıktığı dönemde kameraları ve özellikleriyle oldukça ilgi çekiyorlar. Bugün ise Pixel 4a ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Pixel 4a, Pixel 4 serisinin uygun fiyatlı modeli olarak piyasaya çıkacak. Bugün, cihazın tasarımı Google’ın resmi web sitesinde görüntülendi.

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Google Pixel 4a nasıl bir tasarıma sahip olacak?

9to5Google, Google Store‘un Kanada web sitesinde resmi Google Pixel 4a renderını yakaladı. Fakat daha sonrasında Google bu sayfaya erişimi kaldırdı. Görüntülere göre cihaz, siyah renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Tasarım olarak ise yan tarafta bulunan yeşil güç düğmesi ile klasik bir Google Pixel tasarımı kullandığını söyleyebiliriz. Ön tarafta sol üst köşede nokta delik tasarımlı bir selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise LED flaşlı tek bir kamera kare içine alınmış. Bunun haricinde yine arka tarafta fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Pixel 4a, sızdırılan özelliklerine baktığımızda 2340×1080 çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Arka taraftaki kamera dizilimi 12.2 MP çözünürlüklü OIS/EIS özelliği bulunan ana kameradan oluşuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüklü 84 derecelik görüş açısı sunan selfie kamera olarak belirlenmiş. Pixel 4a, tahmini olarak 400 ila 500 dolar arası bir fiyattan satışa sunulacak. Bazı kaynaklara göre cihaz, OnePlus Nord lansmanından hemen önce 20 Temmuz’da tanıtılacak.