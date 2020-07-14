Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!
Google Pixel cihazlar, çıktığı dönemde kameraları ve özellikleriyle oldukça ilgi çekiyorlar. Bugün ise Pixel 4a ile ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Pixel 4a, Pixel 4 serisinin uygun fiyatlı modeli olarak piyasaya çıkacak. Bugün, cihazın tasarımı Google’ın resmi web sitesinde görüntülendi.
İlginizi çekebilir: OnePlus Nord, ultra geniş selfie kamera ile geliyor!
Google Pixel 4a nasıl bir tasarıma sahip olacak?
9to5Google, Google Store‘un Kanada web sitesinde resmi Google Pixel 4a renderını yakaladı. Fakat daha sonrasında Google bu sayfaya erişimi kaldırdı. Görüntülere göre cihaz, siyah renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Tasarım olarak ise yan tarafta bulunan yeşil güç düğmesi ile klasik bir Google Pixel tasarımı kullandığını söyleyebiliriz. Ön tarafta sol üst köşede nokta delik tasarımlı bir selfie kamerası mevcut. Arka tarafta ise LED flaşlı tek bir kamera kare içine alınmış. Bunun haricinde yine arka tarafta fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Pixel 4a, sızdırılan özelliklerine baktığımızda 2340×1080 çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Arka taraftaki kamera dizilimi 12.2 MP çözünürlüklü OIS/EIS özelliği bulunan ana kameradan oluşuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüklü 84 derecelik görüş açısı sunan selfie kamera olarak belirlenmiş. Pixel 4a, tahmini olarak 400 ila 500 dolar arası bir fiyattan satışa sunulacak. Bazı kaynaklara göre cihaz, OnePlus Nord lansmanından hemen önce 20 Temmuz’da tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 4 yeni görüntüleri ile ortaya çıktı!
OPPO yeni cihazı Reno 4 için çalışmalarını sürdürüyor. Orta seviyede konumlandırılan cihazın yeni görüntüleri ve birkaç sertifikası ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; OnePlus Nord, ultra geniş selfie kamera ile geliyor!
OPPO Reno 4, NCC üzerinde listelendi!
OPPO yeni orta seviye cihazı Reno 4 ile kullanıcıların ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma geçtiğimiz ay Çin’de duyurduğu cihazları yakın bir zamanda piyasaya çıkarmayı planlıyor. Cihaza geçtiğimiz günlerde NCC tarafından sertifika verildiği öğrenildi. Öte yandan sertifikanın yanı sıra cihazın ilk görselleri de ortaya çıktı. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz, siyah rengi ile bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise dört adet kamera kurulumu gözler önüne serilirken, son dönemde sıkça gördüğümüz büyük çaplı kameralar bu cihazda da yer almakta.
OPPO CPH2089 (Reno 4) with a unique texture at the back receives the NCC certification.#OPPO #OPPOReno4 #OPPOReno4Pro pic.twitter.com/di6Evu8riP
— Mukul Sharma (@stufflistings) July 13, 2020
Cihazın tasarım detayları ve rengi belli olurken kutu içeriğinde yer alan kulaklık, şarj aleti gibi diğer ürünleri de görüntülendi. Teknik özellikleri bakımından orta seviyeye konumlandırılan cihaz, gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ile bizleri karşılayan cihaz, 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. 6.43 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, ekran altı parmak izi okuyucusu ile bizleri karşılayacak. Siyah mavi ve mor renkleri ile piyasaya çıkması beklenen cihazın bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. Öte yandan akıllı telefonunun 370 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Bakalım firma yeni cihazı ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord, ultra geniş selfie kamera ile geliyor!
Selfie çubukları bir neslin olmazsa olmazı haline gelmişti. Fakat artık ön tarafa eklenen ultra geniş açılı kameralar ile bu ihtiyaç minimize ediliyor. OnePlus Nord, ön tarafta yer alacak ultra geniş açılı kamera ile çoğu selfie çubuğundan daha efektif çekimler yapacak. Ön kameralara eklenen ultra geniş açılı kamera, günümüzde kullanılan derinlik sensöründen daha kullanışlı olacak gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: iQOO, 120W Super FlashCharge’ı tanıttı!
OnePlus Nord nasıl bir ön kamera dizilimine sahip olacak?
OnePlus Nord, çift selfie kamerasına sahip ilk OnePlus cihaz olacak. İkincil modül Instagram sayfasında yayınlanan teaserda görüldüğü üzere 105 derecelik ultra geniş açılı kamera olacak. Ön tarafta olması sebebiyle 105 derece oldukça iyi bir değer olarak nitelendirilebilir. Ön kameraların temel özelliklerine geldiğimizde ise 32 MP çözünürlüğünde ana selfie kamera bulunduğunu görüyoruz. Yanında bulunacak ultra geniş açılı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde olacak.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılara göre cihazın arka tarafında 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Ayrıca cihaz, renderlara göre arka tarafta dikdörtgen kamera tasarımına sahip olacak.
Şu anda cihazla ilgili bilgilerimiz sızıntı ve bazı raporlardan ibaret. Bu sızıntılar, OnePlus Nord‘un açıklanacağı 21 Temmuz‘da resmen doğrulanacak. OnePlus Buds‘un da tanıtılacağı bu etkinlikte her iki cihazla ilgili kesin bilgilere ulaşacağız.
Akıllı Telefonlar
iQOO, 120W Super FlashCharge’ı tanıttı!
Bugün Vivo alt markası olan iQOO, Ağustos ayında çıkarmayı planladığı telefonlarında kullanacağı 120W Super FlashCharge‘ı tanıttı. Yeni şarj teknolojisi, bir etkinlik düzenlenerek detaylı bir şekilde kullanıcılara anlatıldı.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 5 ve 4a, fiziksel parmak izi okuyucusu ile gelecek!
iQOO, yeni şarj teknolojisi ile kullanıcılara neler sunacak?
Sahneye çıkan yetkilinin anlattıklarına göre 120W hızlı şarj teknolojisi, 15 dakikada 4.000 mAh değerinde pili doldurabilecek. Bu değer, Oppo Find X2 Pro gibi 65W hızlı şarj kullanan amiral gemilerinin neredeyse iki katına denk geliyor. Konferans sırasında şarj cihazı test edildi ve bu süreçte şarj etmek için kullanılan demo model, %0’dan %100’e 15 dakikada şarj edildi. Konferans sırasında iQOO yöneticisi, bu teknolojinin nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla açıkladı. Kısa sürede şarj bütün kullanıcılar için oldukça büyük önem arz ediyor.
iQOO bu teknolojiyi kullanırken pil hücrelerini yeni bir dizilimle sıralıyor. Bu yeni dizilimle birlikte 4.000 mAh değerinde bir pil, 5 dakika içinde %50’ye ulaşabiliyor. Akım, 6A/20V veya 10A/12V‘a dönüştürülebiliyor. Ayrıca bu akım iki adet 2.000 mAh pile eşit şekilde yayılıyor. Yani her iki pil 5A/12V değerinde akım almış oluyor. Bu teknolojiye sahip telefonlar, sıcaklığı düşürmek ve anakartı korumak için ekstra grafit katmanlara ve bazı ek soğutma sistemlerine ihtiyaç duyacak.
iQOO yetkilisi, Ağustos ayında çıkması planlanan cihazla alakalı bir açıklama yapmadı. Fakat iQOO markası göz önüne alındığında oyun odaklı bir telefon olacağını söyleyebiliriz.